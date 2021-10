¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, lunes 18 de octubre del 2021?

Inicia tu día con las predicciones del tarot y sigue AQUÍ lo qué te depara los astros según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de hoy, lunes 18 de octubre. Asimismo, inicia tu día con las más acertados vaticinios de la astrología en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades, según tu signo.

Horóscopo de Aries

Usarás las palabras adecuadas para convencer a esa persona de apoyarte en ese emprendimiento que deseas desarrollar. Su respuesta será positiva y en poco tiempo todo lo concretarás.

Aries

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Predicción semanal para Aries

Vas a tener una buena semana por delante. En el terreno profesional, vas a originar una multitud de buenas ideas, harás contactos de interés y recogerás información valiosa para tu futuro.

Mientras que, en lo que se refiere al plano sentimental, conocerás caras nuevas y te llegarán invitaciones por todas partes. Por otro lado, Aries, hay un conflicto en el aire y probablemente estés decidido a ganar la partida. A menos de que prefieras evitar el tormentoso encuentro refugiándote en tu casa…

Pero si tienes alguna cosa en tu corazón, más te vale que las pongas sobre la mesa de una vez por todas. Así descubrirás que te vas a sentir mucho mejor después de haberlo hecho.

Aries: últimas predicciones

17 de octubre de 2021: Decides alejarte del entorno familiar y de todo aquello que te ha generado inestabilidad emocional. Hoy la soledad te ayudará a reflexionar y a ser consciente de los errores que venías cometiendo.

16 de octubre de 2021: Una persona que aprecias está pasando por un momento muy complicado y es posible que la apoyes prestándole un dinero. Piénsalo bien, no tendría la disposición de devolvértelo inmediatamente.

15 de octubre de 2021: Podrías llegar a una alianza o acuerdo con alguien que no tiene palabra. Cuídate de esta tendencia, aún más si negocias asuntos económicos. En el amor, ese encuentro que esperabas se dará.

14 de octubre de 2021: Estás por conseguir una posición que te permitirá tener poder económico, y también autoridad sobre otras personas. No permitas que esto corrompa tus principios, sé juicioso y equilibrado.

13 de octubre de 2021: No estarías usando la estrategia correcta para resolver ese problema que se ha presentado. No actúes de forma obstinada y escucha sugerencias. Dependerá de ti encontrar las soluciones.

12 de octubre de 2021: Esa sensación de pena o tristeza que te acompañaba llegará a su fin. Recibirás una noticia muy favorable que le dará un giro a ese problema que te angustiaba. Volverá tu alegría y optimismo.