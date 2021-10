Horóscopo de hoy sábado 16 de octubre del 2021: consulta las predicciones por signo zodiacal.

Conoce AQUÍ qué depara el destino según el horóscopo de hoy, sábado 16 de octubre, para tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Entérate lo que los astros tienen para decirte gracias a las predicciones y la astrología del experto tarotista Jhan Sandoval.

Descubre a través del tarot lo que sucederá en tu futuro, el de tus amigos, familiares y más: en la salud, trabajo, economía, dinero, amor. Recuerda que puedes revisar tu Signo del zodiaco diariamente, así como también el horóscopo semanal y horóscopo mensual.

Aries hoy

Una persona que aprecias está pasando por un momento muy complicado y es posible que la apoyes prestándole un dinero. Piénsalo bien, no tendría la disposición de devolvértelo inmediatamente.

Tauro hoy

No pierdas la paciencia. Es posible que te ofusques al sentir la desconfianza o las barreras que pone esa persona. Mantén la calma, las cosas irán cambiando lentamente, no debes de presionarla.

Géminis hoy

Luego de esa ruptura, te has sentido algo solo, pero las cosas cambiarán. Recibirás una invitación a un evento muy divertido, donde te rodearán personas que aprecias. Te hará bien asistir.

Cáncer hoy

Te dejarás llevar por tus sentimientos. Hoy te contactarás con esa persona que recuerdas y expresarás todo aquello que habías reprimido por temor al rechazo. Surgirá una reconciliación.

Leo hoy

Una nueva persona irrumpe en tu vida. Su manera de ser y las afinidades que existan entre ambos te enamorarán casi de manera inmediata. Déjate llevar por esta experiencia, valdrá la pena.

Virgo hoy

Un tema económico te había hecho discutir con un familiar. Hoy recapacitarás y es posible que aclares el mal entendido y pidas disculpas. Estás serán aceptadas, volverá la armonía a tu hogar.

Libra hoy

Has ahorrado un dinero para realizar una adquisición por mucho tiempo deseada. Es posible que hoy hagas la transacción. En poco tiempo cumplirás ese objetivo, te sentirás satisfecho.

Escorpio hoy

No estás escuchando a esa persona que te advierte de los excesos que últimamente vienes cometiendo. No seas autoindulgente y establece límites, evitarás caer en situaciones que te perjudiquen.

Sagitario hoy

Tienes en mente la forma en la que resolverás ese problema. Hoy movilizarás influencias y conversarás con las personas adecuadas. Tu estrategia será exitosa y tu gestión reconocida.

Capricornio hoy

Ya habías superado esa traición que por tanto tiempo te afectó emocionalmente. Ahora que disfrutas de tranquilidad, no permitas que esa persona vuelva a ingresar a tu vida, aléjate.

Acuario hoy

Cada vez sientes más interés por esa persona que has conocido. No obstante, su ambigüedad te hace tomar las cosas con más frialdad. Aún no te animarás a expresar tus sentimientos.

Piscis hoy

Sabes que esa persona que quieres está entusiasmada por algo o alguien que más adelante le traería problemas. Aunque pretendas no meterte, será necesario que la adviertas, recuérdalo.