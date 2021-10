¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, martes 12 de octubre del 2021?

Piscis, ¿qué dicen los astros para tu signo el día de hoy, martes 12 de octubre de 2021? Comienza esta jornada con las predicciones más acertadas del tarot y averigua qué dice tu horóscopo respecto a temas de amor, salud, trabajo, economía. Asimismo, revisa qué pasará en demás aspectos de tu vida personal, familiar y lo qué sucederá a tu alrededor con tus amistades más cercanas.

Horóscopo de Piscis

Es posible que no estés escuchando a la persona correcta paradesarrollar ese viaje o proyecto que tanto te entusiasma. Aléjate de quienescontemplan las cosas de una forma negativa.

Piscis

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Predicción del fin de semana para Piscis

Sacarás este fin de semana todo lo que tenías guardado en tu clóset y te renovarás por completo; el elemento de tu signo es el agua y por eso estás obligado a no tener estorbos que te impidan avanzar, así que utiliza estos tres días para renovar las energías en tu casa. Tu mente es fuerte y siempre atraes lo que deseas, así que pon puros pensamientos positivos y deja los celos a un lado.

Este viernes estarás molesto con tus amigos porque sientes que abusan de ti y sólo te buscan cuando necesitan un favor, pero deja de esperar lo que no llegará, será mejor que cambies tus amistades. Los que están con pareja tendrán un fin de semana de mucho amor y pasión. Cuida lo que comes. El domingo prende una vela blanca a tu ángel protector para que te ayude a iluminar tu vida. Tus números de la suerte son 06 y 55.

Piscis: últimas predicciones

11 de octubre de 2021: Aunque los avances respecto a ese proyecto que deseas iniciar son significativos, no te conviene acelerarte ni tomar a la ligera los procesos. Un error podría retrasar todo lo conseguido.

10 de octubre de 2021: Has planificado bien tu día. Comenzarás desde muy temprano y gracias a tu organización, lograrás darle un giro a ese escenario de desorden que te acompañaba. Habrá satisfacción por los resultados.

9 de octubre de 2021: Le brindarás apoyo a una amistad que necesita de ti. Por la tarde, es posible que realices algún desplazamiento para reencontrarte con una persona que hace mucho no ves. Ambos se divertirán.

8 de octubre de 2021: Tendrás toda tu agenda bien planificada, pero es posible que te sorprenda la visita de amistades o bien, una invitación a una reunión que podría restarte tiempo valioso. Mantén el orden.

7 de octubre de 2021: Es posible que te incomode la excesiva orientación de alguien que, sientes no confía en tu capacidad. Paciencia y permite que otras personas te guíen, conviene escuchar y seguir aprendiendo.