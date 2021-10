¿Qué dice el horóscopo de Sagitario hoy, lunes 11 de octubre del 2021?

Inicia tu día con las predicciones del tarot con el horóscopo de hoy, lunes 11 de octubre. Además, descubre qué depara para ti la astrología en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades, según tu signo zodiacal.

Horóscopo de Sagitario

Cada vez te queda más clara la estrategia que debes de seguir para hacer realidad ese viaje o proyecto que tienes en mente. En adelante, solo necesitas de disciplina para poder concretar.

Sagitario

Signo de Fuego: Estos signos tienen mucha energía, por eso se los cataloga de masculinos, pues tienen necesidad de saltar, correr, dirigirse y manifestarse. La pasión es otra característica, son muy fogosos. Algo que los distingue y que está muy presente en Sagitario es la franqueza, siempre dicen lo que sienten o piensan, sin ningún tipo de filtro. El Fuego es arrollador, cuando no se maneja bien esta energía, puede dar cierta crueldad o insensibilidad para actuar.

Su cualidad es mutable: La inquietud es lo que resalta, le da curiosidad saber, explorar, cruzar más allá de la frontera, pero sin saber qué hacer después. Hay en ellos una gran capacidad de adaptación, esto les permite transitar cualquier sendero sin complicarse. La mutabilidad brinda un grado de empatía que le permite entender las razones más extrañas, esto amplifica su capacidad de comprensión al otro.

Su polaridad es masculina: Es el principio de actividad, como lo mencionamos, no pueden estar quietos, necesitan hacer algo o dirigirse a algún lugar. Esto mismo, lo impulsa a emprender, si tienen una idea en la cabeza, buscan la forma de llevarla a la acción. El problema es que lo masculino es una energía autoritaria e impositiva, un Sagitario tendrá tendencia a dar órdenes e imponerse. Lo pasional también es característica de lo masculino, todo lo que hagan tendrá una motivación intensa, no les falta entusiasmo para cada aventura.

Predicción del fin de semana para Sagitario

Este viernes estarás un poco molesto contigo mismo porque sientes que no avanzas en tu vida laboral, eso te frustra, pero analiza qué estás haciendo mal y corrígelo; tu signo siempre quiere progresar, por eso quizá necesites tener dos trabajos para asegurar tus ingresos. Aprovecha los sábados para tomar un curso de administración o ventas. Te invitan a salir de viaje este mes.

Pides un préstamo para pagar deudas, pero debes moderar tus gastos en esta contingencia y evita compras innecesarias. Con tu pareja seguirás estable y los solteros conocerán a amores nuevos y apasionados del signo de Leo o Capricornio. Este viernes prende una vela blanca y pídele a tu ángel de la guarda, el arcángel Rafael, que te ayude a eliminar las malas energías de tu vida; él te protegerá. Tus números de la suerte son 08 y 14.

Sagitario: últimas predicciones

10 de octubre de 2021: Por orgullo estás interrumpiendo la comunicación con quien tanto te interesa. Si los días siguen pasando, esa persona sentirá que no tienes interés verdadero y se alejaría completamente.

9 de octubre de 2021: Es posible que pienses en tomar un dinero que habías destinado a temas familiares para resolver imprevistos económicos que se han presentado. No tomes decisiones impulsivas, organízate.

8 de octubre de 2021: Te confiarán un proyecto que te permitirá brillar, pero a la vez, te retará profesionalmente porque habrá mucha exigencia. Cree en tu capacidad y esfuérzate, solo así triunfarás.

7 de octubre de 2021: No te aferres a aquellos proyectos que no te permiten avanzar. Es el momento de evaluar nuevas alternativas de crecimiento. En el amor, no recortes tanto las distancias, acércate a esa persona.

6 de octubre de 2021: Esa persona que te adeuda un dinero aún no te brinda una fecha clara para la devolución. Deberás de recurrir a una amistad para solicitar un préstamo y salir de tus deudas, será lo mejor.