¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, lunes 11 de octubre del 2021?

Inicia tu día con las predicciones del tarot para este lunes 11 de octubre. Además, descubre qué depara para ti la astrología en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades, según tu signo zodiacal.

Recuerda que puedes conocer las predicciones de lo que el destino te tiene preparado con los acertados vaticinios del tarot de Jhan Sandoval. Por último, puedes revisar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y saber qué dice la astrología para todo el mes en el horóscopo mensual de La República.

Horóscopo de Escorpio

Deseas acelerar una actividad por falta de tiempo, pero esta requiere de más detalles y evaluación de tu parte. No te angusties y sé paciente, solo así podrás resolver con éxito esta situación.

Escorpio

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Predicción del fin de semana para Escorpio

Te sentirás enamorado y pleno este viernes, tu signo no sabe estar solo y este fin de semana convivirás con tu pareja. Los solteros conocerán a amores muy compatibles del signo de Acuario, Virgo o Sagitario. Intenta no cargar problemas ajenos, quédate al margen en cuestiones laborales. Te pones al corriente con tus deudas. Trabajarás el sábado en un negocio propio.

Si te piden una opinión, di lo que pienses pero sin ofender y plantea soluciones. Compras un espejo para tu habitación. Tendrás fortuna con los números 07 y 66, combínalos con tu día de nacimiento para que personalices tu suerte. Este domingo préndele una vela amarilla a tu ángel protector, que es el arcángel Gabriel, te ayudará a salir de las malas situaciones y te dará abundancia todo el mes. Cuídate de la presión alta y problemas hormonales.

Escorpio: últimas predicciones

10 de octubre de 2021: Le estás mostrando mucho interés a esa persona que deseas conquistar, lo que podría jugarte en contra, pues necesita de retos y tu actitud le brinda mucha seguridad. Cambia de estrategia.

9 de octubre del 2021: La frialdad con la que actúa esa persona está despertando la parte insana de tu imaginación y a la vez, esos celos que te había costado dominar. Dialoga y no te impulses al conflicto.

8 de octubre del 2021: Estás siendo muy desconfiado e indiferente con esa persona que se acerca con buenas intenciones. Cuidado, tu actitud no está siendo positiva y podría alejarte completamente. Reflexiona.

7 de octubre del 2021: Te estarías rehusando a resolver ese problema desde un ángulo diferente, sé tolerante a las nuevas ideas y todo el panorama cambiará. Enel amor, separa los miedos de lo que estás sintiendo.

6 de octubre del 2021: Tu eficiencia te ayudará a mantener el orden laboral, pero surgirán cambios imprevistos que te obligarían a invertir más tiempo del pensado. Sé paciente y todo lo culminarás.