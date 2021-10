¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, lunes 11 de octubre del 2021?

Inicia tu día con las predicciones del tarot para este lunes 11 de octubre. Además, descubre qué depara para ti la astrología en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades, según tu signo zodiacal.

Recuerda que puedes conocer las predicciones de lo que el destino te tiene preparado con los acertados vaticinios del tarot de Jhan Sandoval. Por último, puedes revisar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y saber qué dice la astrología para todo el mes en el horóscopo mensual de La República.

Horóscopo de Aries

Superas con éxito ese período de retrasos y pérdidas que tanto había afectado a tu economía. Hoy comienzas nuevos proyectos y es posible que pienses en realizar un viaje importante.

Aries

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Predicción del fin de semana para Aries

Fin de semana de mucha suerte, te recomiendo jugar lotería con tus números mágicos que son 9 y 21. Viernes de juntas en tu trabajo para reacomodo de personal y de revisión, así que trata de tener todo en orden. Cuídate de problemas del estómago e intestino, recuerda de seguir con tu dieta saludable. Serán días de mucha convivencia con tu pareja sentimental, te sentirás de lo más enamorado.

A los solteros les recomiendo que este 9 de octubre prendan una veladora roja y le pidas a tu ángel guardián que te traiga ese amor que tanto deseas- Te invitan a salir de viaje para la próxima semana y va a ser por cuestiones de trabajo. Te busca un amigo para invitarte un negocio, recuerda que el Aries siempre está buscando el bienestar económico, así que no lo dudes y hazlo. Un amor nuevo te regala un perfume.

Aries: últimas predicciones

10 de octubre de 2021: Una serie de noticias y eventos positivos cambiarán por completo tu estado de ánimo. Hoy le dedicarás el día a las personas que amas y a esos proyectos que por tristeza habías abandonado.

9 de octubre de 2021: Has reflexionado y te has dado cuenta que la actitud cortante que tiene esa persona se debe a la confianza que se ha perdido entre ustedes. Acércate y recupera las atenciones que le brindabas.

8 de octubre de 2021: Es posible que te hablen de un viaje al extranjero o algún desplazamiento importante que requiera de cierta organización, prepárate. En el amor, evita que los celos te hagan perder el control.

7 de octubre de 2021: Tu labor tendrá excelentes resultados, pero es posible que un familiar interrumpa tus avances y te solicite apoyo para resolver un imprevisto. De ti depende organizarte y no exceder los tiempos.

6 de octubre de 2021: Sientes que te están cambiando las condiciones que se habían establecido para realizar ese proyecto laboral. No extremes medidas e intenta dialogar, solo así resolverás cualquier inconveniente.