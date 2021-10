Horóscopo semanal: predicciones de Mhoni Vidente para tu signo del 11 al 17 de octubre

Horóscopo semanal de Mhoni Vidente. La reconocida astróloga te trae las predicciones más acertadas para los doce signos del zodiaco durante la semana del 11 al 17 de octubre. Conoce los designios que los astros tienen para ti en materia de amor, salud, trabajo y economía, y conoce los consejos más precisos del tarot de Mhoni Vidente para tu vida personal, familiar, profesional y amorosa.

No olvides también que puedes conocer consejos astrales y más predicciones completas del horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Horóscopo de la semana Aries

Vas a tener una buena semana por delante. En el terreno profesional, vas a originar una multitud de buenas ideas, harás contactos de interés y recogerás información valiosa para tu futuro.

Mientras que, en lo que se refiere al plano sentimental, conocerás caras nuevas y te llegarán invitaciones por todas partes. Por otro lado, Aries, hay un conflicto en el aire y probablemente estés decidido a ganar la partida. A menos de que prefieras evitar el tormentoso encuentro refugiándote en tu casa…

Pero si tienes alguna cosa en tu corazón, más te vale que las pongas sobre la mesa de una vez por todas. Así descubrirás que te vas a sentir mucho mejor después de haberlo hecho.

Horóscopo de la semana Tauro

Deberías aprovechar esta semana para exponer y discutir las divergencias de puntos de vista que te enfrentan a tu pareja. Tauro, por lo pronto deberías reconocer que sueles ser bastante inflexible y en ocasiones incluso decides por los dos. Pero lo que es fundamental es que te esfuerces por escuchar a los demás. Deberás expresar tus respectivos argumentos y veréis que con un poco de buena voluntad llegarás a un acuerdo sin discutir.

También podrían ser unos días perfectos para dejar tus ideas por escrito. Manejarás maravillosamente bien la lengua española. Cuando dejas tus emociones a un lado para concentrarte solo en lo que estás pensando en lugar de en cómo te sientes, tienes una habilidad especial para comunicarte con los demás.

Horóscopo de la semana Géminis

La ansiedad te ganará con mucha facilidad. Estás atravesando un periodo en el que la vida te sonríe. Sin embargo, eso no impide que te sientas preocupado y oprimido. Géminis, deberías mirar la situación que te preocupa desde un ángulo positivo y así verás que ese peso que te oprime terminará por desaparecer. Te cabreas por poca cosa y así vas a arruinar tu vida.

Tendrías que darte un capricho y disfrutar de esta etapa con un poco más de alegría. Por otro lado, deberías sumergirte en el estado de ánimo alegre y cambiante de estos días en lugar de ceder al peso de tus emociones. Tendrías que dejarte guiar por tu cabeza y no por tus sentimientos.

Horóscopo de la semana Cáncer

A lo largo de esta semana tu privacidad estará en el centro de tus preocupaciones. Cáncer, si llevas soltero desde hace tiempo, es posible que desees probar suerte en una relación que te tocará el corazón o comprometerte de una manera seria. Por el contrario, si ya vives en pareja, podrías tener ciertas veleidades de independencia.

Piensa detenidamente antes de tomar una decisión y trata de encontrar el justo equilibrio entre tu vida sentimental y tu preciada libertad. Tu inspiración va a ser ilimitada. Deberías dejar que tus emociones sean protagonistas. Muchas veces reprimes tus sentimientos y deberías intentar expresarlos para liberarte de ese flujo emocional.

Horóscopo de la semana Leo

Es posible que interiormente estés pasando por un momento difícil. Pero Leo, en general, te las arreglas bastante bien compensando gracias a aplicar un exceso de entusiasmo y ligereza a lo que te ocurre. Intentas tomarte las cosas como una broma y una pirueta o una palabra de humor te permite seguir ahí.

Pero tal vez esta semana vas a tener que enfrentarte a la realidad tal y como es. Si estás buscando a tu alma gemela, podrías encontrarla. Deberías tomar ciertas iniciativas y llegar a las personas que te atraen. Y si ya vives en pareja, tal vez ahora ha llegado el momento de que os comprometáis de una manera más sincera y duradera.

Horóscopo de la semana Virgo

Aunque no te lo creas, la aventura te espera a la vuelta de la esquina y la verdad que no es algo para que te sientas disgustado. Esta semana todo está en el terreno de lo posible, sobre todo si estás soltero. Virgo, podrías conocer a personas llenas de pasión por lo que hacen y en tu entusiasmo bien puede que decidas dejarlo todo para seguirlas.

Deberías seguir a tu instinto y divertirte. También querrás impresionar a tus socios con tus brillantes ideas. Un nuevo programa podría haber germinado en tu mente. Sin embargo, tu talento podría encontrarse con algunas contrariedades, compañeros reticentes, un jefe escéptico... No te ofendas, es posible que solo tengan otras cosas que hacer en este momento.

Horóscopo de la semana Libra

A lo largo de esta semana, vas a tener la impresión de que eres la estrella de tu propio espectáculo. Libra, darás prueba de una imaginación desbordante y muy constructiva, y cautivarás a la gente que te rodea con la pertinencia de tus puntos de vista y la delicadeza de tus análisis. Aprovecha para situarte mejor y colocarte en el corazón de tu negocio, así nadie se interpondrá en tu camino.

Tendrías que evitar ir demasiado rápido porque corres el riesgo de que tu novia / o sienta miedo de tus reacciones, tus deseos o tus pretensiones. Te mostrarás un poco agresivo. Pero, por lo que más quieras, no dejes que tu apetito desmedido por la vida se interponga en el camino de tu felicidad con tu pareja.

Horóscopo de la semana Escorpio

Esta semana tendrás la tentación de forzar las cosas para perseguir tus sueños. Pero en tu loca carrera, podrías mostrarte demasiado exigente o ejercer demasiada presión con las personas de tu entorno. Escorpio, incluso si estás enamorado, deberías pensarlo bien antes de pedirle a tu pareja que os caséis.

Tendrías que darle algo de tiempo para que lo medite. Mientras tanto, deberías tener paciencia. Y veréis que, en breve, estaréis mirando juntos en la misma dirección. No deberías entrar en pánico si notas que tu mente se acelera. Tendrás energía intelectual de sobra y suficientes ideas para mantenerte ocupado. Podrías aprovechar tus chispas de genio en tu vida en pareja.

Horóscopo de la semana Sagitario

El papel que desarrollas y la sagacidad de tu mente tal vez no reciban esta semana el debido reconocimiento. Así que, Sagitario, deberías resignarte y no cuestionarte. Tendrías que mantener una completa confianza en ti mismo, no solo porque los demás duden de que tú no tengas que hacerlo también.

Este estado será muy transitorio y en ningún caso te impedirá emprender o continuar proyectos que te serán de gran beneficio. El aprovechar al máximo tu imaginación y tu entusiasmo te permitirá forjar nuevas alianzas o encontrar nuevos socios. De hecho, si tienes ganas de cambiar ciertas cosas en tu vida profesional, piensa que ahora es el momento perfecto para hacerlo.

Horóscopo de la semana Capricornio

A lo largo de esta semana te mostrarás como una persona carismática y extravagante. Capricornio, te encenderás a la menor oportunidad y, solo por pequeñas nimiedades insignificantes, darás a luz a diatribas de una llamarada dramática impresionante. Está claro que nadie se aburre en tu compañía.

Tu divertido brío le dará vida a la vida. Estos van a ser días perfectos para que pases más tiempo con tu pareja. Y si estás soltero, sobre todo no te preocupes, es muy probable que tu alma gemela no esté muy lejos y que te la encuentres por la más curiosa de las casualidades en la curva de un camino.

Horóscopo de la semana Acuario

En tu deseo de vivir en un mundo de paz y armonía, a menudo olvidas un principio fundamental: cuidarte. Pero Acuario, en esta semana deberías exigir que te presten atención. No deberías miedo si tienes que adoptar una postura más agresiva para poder decir lo que piensas en el momento oportuno.

Ten por seguro que encontrarás tu equilibrio interior siendo tan activo como a veces puedes ser pasivo. Es probable que una alquimia sorprendente te transforme. Un poco soñador, sin embargo, tendrás los pies en la tierra lo suficientemente como para mantener el ánimo en alto. En cuanto a tu sensibilidad, va viento en popa.

Horóscopo de la semana Piscis

Esta semana verás que te has convertido en el principal polo de atracción de muchas personas fascinadas por tu carisma y tu aura magnética. Piscis, tu discurso se enciende y hablas con entusiasmo y pasión sobre temas que te tocan el corazón. Te esfuerzas por expresar tus opiniones personales con gran convicción que deja una huella de sinceridad.

Además, conquistarás a tu público con tu elocuencia. Estos días también te serán muy favorables a nivel sentimental o afectivo. Si desde hace tiempo has estado tratando de seducir a alguien de tu entorno, por fin tus esfuerzos podrían dar sus frutos. O si ya vives en pareja, podrías decidir casarte o tener un hijo.