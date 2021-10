Horóscopo semanal: predicciones de Jhan Sandoval para tu signo del 11 al 17 de octubre

Horóscopo semanal de Jhan Sandoval. El conocido astrólogo y tarotista te trae las predicciones más acertadas para los doce signos del zodiaco durante la semana del 11 al 17 de octubre. Revisa los designios de los astros para esta semana que se acaba en materia de amor, salud, trabajo y economía, y conoce los consejos más precisos del tarot de Jhan Sandoval para tu vida personal, familiar, profesional y amorosa.

Además, recuerda que también puedes conocer consejos astrales y más predicciones completas del horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Horóscopo de la semana Aries

La semana va ser bastante dinámica para ti. Deberás enfrentar una situación, tendrás la mente un poco conectada con pensamientos que no van a suceder. Tu mente puede estar muy negativa, viendo solo lo malo y levantando muros de defensa frente a situaciones que tu sientes que van a acontecer. El tarot dice que algunas de esas situaciones solo están en tu mente y no en la realidad. Trata de bajar la guardia y no te guíes de la gente que te rodea. Con respecto a la parte sentimental, luego de haber sentido que una persona te abandonó, has quedado desconfiado y poniendo muchas barreras en la parte emocional. Verás a esa persona acercarse o presentándose una situación sentimental nueva con alguien que es más expresivo y que quiere llegar a ti. Número de suerte: 9

Horóscopo de la semana Tauro

Un nuevo proyecto empezará de manera muy positiva, vas a tener que buscar el control de una situación que llega a tus manos y que de repente reta un poco tu capacidad. Además, es probable que se presente una oportunidad para realizar algún tipo de viaje. En asuntos laborales, algo nuevo te hará sentir que no tienes el manejo de esa situación, pero a mitad de semana gracias a tu experiencia constancia, deseo de perfeccionamiento y tenacidad vas a poder manejar esto; y lograr el éxito. Con respecto a la parte sentimental has estado un poco con sabor a nada, con la copa media llena y sintiéndote satisfecho con lo que estabas viviendo emocionalmente, de repente sientes que esa persona que te interesa está en sus cosas, en su trabajo, en su mundo y no piensa en ti, pero en el cierre de la semana va haber un encuentro muy positivo, un momento de amor, de empatía, de pareja que vas a poder disfrutar. Numero de suerte: 2

Horóscopo de la semana Géminis

Habrá una presión económica. Una persona que puede ser una figura masculina te está presionando muchísimo con respecto a un tema económico o un tema laboral y sientes que se te está haciendo bastante pesado. Empiezas la semana con mucha carga y situaciones que vas a ir manejando lentamente por la excesiva tensión o presión, pero a mitad de semana alguien joven o una persona con movilidad creativa te va ayudar a resolver absolutamente todo. Una buena noticia dejará atrás un poco esa situación de tensión. En lo que respecta a la parte sentimental vas a tener a esa persona que te gusta muy cerca, pero es probable que sientas un poco de barreras, desconfianza, de hecho, no estás ganándotela como se debe, pero esta es una semana donde se cortan las cosas o se afianzan completamente y a través de la confianza recuperarás a esa persona que a ti te importa y que posiblemente se esté distanciando por un cambio que ha visto en ti. Número de suerte: 21

Horóscopo de la semana Cáncer

Semana de mucho trabajo. Vas a tener la necesidad de hacer las cosas con mucho detalle, pero con profesionalismo, hacer las cosas con mucha pericia, con mucho manejo y vas a estar observado por otras personas, pero vas a resaltar por hacer las cosas con éxito. Eso si cuídate a mitad de semana de los acuerdos que se puedan presentar porque pueden llegar a algún tipo de alianza con una persona que no es honesta y que no es sincera. Hay que ser muy desconfiado en la semana para poder avanzar y crecer. Con respecto a la parte sentimental, has visto algo con respecto a esa persona que no es para ti, así que decides cortar y alejarte por completo de lo que no te conviene. No obstante, esa persona aún puede tener dominio sobre ti, sobre tus pasiones y tus sentimientos, entonces no te dejes llevar tanto por pasiones, si es que no te sientes segura. Número de suerte: 4

Horóscopo de la semana Leo

Vas a actuar con mucha confirmación en el transcurso de la semana. Podría haber algún tipo de cambio de alguna situación que tu no esperabas y que estaba muy fuera de tu mente vivir. En la semana todo irá un poco más ralentizado, más lento, pero es para que evalúes muy bien estos cambios porque estos son para evaluar tus procesos nuevamente. En el aspecto sentimental una persona se comunicará contigo, pero es una persona que es un tanto inestable así que de repente te conviene ir lento. También en el amor evalúa bien dónde está poniendo el ojo. Número de suerte: 9

Horóscopo de la semana Virgo

Tendrás algún tipo de oferta a nivel laboral que tomarás con mucha desconfianza, pero es positiva y no debes de dudar porque es una oferta que puede ser muy buena para ti. Con respecto a la parte sentimental se acerca una persona que tú quieres mucho, pero tomas distancia. Es alguien con tienes química que llama mucho tu atención, tienes una afinidad increíble, pero hay una tendencia tuya al abandono por eso piensa muy bien en las decisiones que estés tomando en el amor porque de repente vale la pena considerar porque esta situación es favorable para ti. Número de la suerte: 6

Horóscopo de la semana Libra

Esta va ser una semana donde vas a tener muy buenas noticias, algunas pueden ser muy veloces e inesperadas ligadas a algún tema económico que es importante para ti y es posible que estas noticias tengan que ver con alguna perdida de dinero o con algo que de repente no había salido como tu estabas esperando y tiene que ver algo con inversión. Todo lo que es plata en esta semana cuídate, no prestes dinero trata de ser cuidadoso con cualquier situación que puede estar relacionada a tus finanzas. En el aspecto sentimental, hay una tendencia al resentimiento y a la violencia que afecta a una de las partes y te hará sufrir muchísimo. Si tú eres la que está padeciendo o soportando de una manera dolorosa a una persona que te está humillando o te está ofendiendo no estas teniendo una postura correcta. Por otro lado, si tú eres la que está perdiendo paciencia por haberte sentido lastimada y esto te lleva a pensar que tienes derecho a lastimar a alguien, pues también las cosas están mal. Esta es una semana para evaluar bien qué estás viviendo en el amor, qué estás permitiendo o qué estás generando y cambiarlo inmediatamente. Número de suerte: 3

Horóscopo de la semana Escorpio

Va ser una semana donde vas a tener muchísimo trabajo, pero puedes abandonarlo no para bien con tu trabajo. Puedes hacer las cosas un poco chuecas o no hacerlas bien porque puedes pensar que haciéndolo de otra manera es mejor. Cuidado con esto porque podrías abandonar una actividad laboral que no es conveniente. Con respecto a la parte sentimental, cortas con alguna situación amorosa que no era buena para ti porque mantienes algún vínculo con una persona que te engaño y decides ponerle fin. Esta semana te vas a dar cuenta que es mejor cortar con algo que efectivamente no es bueno para ti para que venga algo nuevo o para que te encamines realmente al amor. Número de suerte: 7

Horóscopo de la semana Sagitario

Vas a poder resolver un tema económico que te preocupaba un poco, pero tu mente no está siendo muy clara y te sientes un tanto negativo frente a una situación que se ira resolviendo. A mitad de semana vas a resolver un tema de documentos vinculados a algo de dinero. En lo que respecta a la parte sentimental has reflexionado, analizado bien las cosas y te das cuenta que esa persona que te importa no se desata de su pasado no suelta o no corta con algo que de repente ya no es bueno y decides alejarte y buscar algo diferente algo que realmente te de paz. Número de suerte: 12

Horóscopo de la semana Capricornio

En esta semana vas a estar empoderada y vas hacer cosas importantes, proyectos que se vienen que van a ser muy favorables para ti, pero probablemente salgas a favor de una persona y te pongas por eso en contra de otra. Mucho cuidado con las rivalidades que se despierten por terceras personas en el transcurso de la semana especialmente llegando al miércoles porque vas a tener que enfrentar una situación importante, pero sabrás resolverla muy bien y cierras la semana en un evento agradable. Te puedes enterar de un nacimiento o de la llegada de un niño. Si estás pensando en hijos, está semana es muy fértil. Número de suerte: 22

Horóscopo de la semana Acuario

Empiezas una actividad a lado de una persona. Es muy importante el manejo de palabras y la habilidad que tienes para convencer a otra persona porque eso te permite llegar a algún tipo de acuerdo que será muy favorable e implica crecimiento en la semana. Puede que llegues a un tipo de acuerdo con una persona que no empatiza contigo. En el ámbito sentimental hay una persona que está en tu entorno y te vinculaste sentimentalmente en el pasado, pero no es una persona completamente sincera y puedes tener interés en salir con ella, así que fíjate bien porque la vas a pasar muy bien con alguien que no tiene las cosas muy claras ni sabe dónde está y hacia dónde va. Fíjate bien con quien te relaciones en el amor. Numero de suerte: 1

Horóscopo de la semana Piscis

Esta semana va ser económicamente un poco lenta. Las cosas que tu deseabas recibir a nivel de dinero aún no se darán y tienes que saber esperar. Estos temas financieros que no te quiten tu voluntad ni tu deseo de luchar porque tienes para hacer muchas cosas y solo debes esperar. Esfuérzate y mente positiva porque todo se resolverá. A mitad de semana vas a tener una conversación con una persona de poder que te va ayudar a solucionar cualquier cosa que se haya presentado. En lo que respecta a la parte sentimental hay alguien que va dominar un poco tu carácter o te va convencer que no seas inflexible con alguien que quiere aún tenerte en sus manos y tienes que tener mucho cuidado porque si tú no te sabes manejar puedes perder a una persona muy importante para ti. Es una semana para saber controlar tus emociones y tus sentimientos con la intensidad que estas viviendo. Número de suerte: 13