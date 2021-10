¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, sábado 9 de octubre del 2021?

Entérate lo que dicen los astros para el signo Leo el día de hoy, sábado 9 de octubre de 2021. Planea tu fin de semana con las predicciones más acertadas del tarot y descubre qué dice tu horóscopo respecto a temas de amor, salud, trabajo, economía.

Asimismo, recuerda que puedes revisar las predicciones de lo que el destino te tiene preparado con los acertados vaticinios de Jhan Sandoval, experto tarotista que te revela diariamente tu futuro. Finalmente, puedes revisar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y saber qué dice la astrología para todo el mes en el horóscopo mensual de La República.

Horóscopo de Leo

Habrá armonía a tu alrededor, también la presencia de familiares y algunos amigos que hace mucho no ves. No obstante, no te sentirás con los ánimos para divertirte y decidirás descansar.

Leo

Signo de Fuego: Una de las características más destacada del Fuego es la capacidad creativa, siempre están formando nuevas ideas, lo que supondría un problema, ya que a veces sueltan lo que están haciendo para seguir una nueva inspiración. Este elemento es de expresión muy espontánea, no disimulan nada, todo lo expresan de manera franca y abierta, lo que puede hacerlos muy llamativos, el centro de la atención.

Su cualidad es fija: Contradice el principio del Fuego, lo que le permite mantenerse en una misma situación y no pasar rápidamente a otros proyectos, como le pasaría a Aries. La pasión (Fuego) que puede sentir por algo o por alguien tiende a mantenerse por mucho tiempo, sin desgastarse (fijo). Son constructivos y la energía que reservan les permite vincularse en proyectos de largo alcance, sin agotarse en el camino. La cualidad fija brinda siempre un alto grado de altruismo, haciendo de los Leo personas muy generosas.

Su polaridad es masculina: Esto resalta el ímpetu con el que enfrentan la vida; un Leo siempre muestra mucha valentía y coraje ante cualquier circunstancia. Esta polaridad los hace pasionales, necesitan estímulos y no pueden tomarse las cosas con tranquilidad, requieren de emoción y aventura. Un signo masculino puede ser autoritario y mandón; saben organizar, dirigir y les encanta establecer las condiciones del juego.

Predicción semanal para Leo

La Estrella es tu carta de esta semana, significa que estás en el momento ideal de cambiar de trabajo por uno mejor. Empiezas a trabajar en planes que tenías pendientes, recuerda que estás en una etapa de abundancia en tu vida. La Estrella también te dice que te va a llegar un amor muy sincero que va a ser del signo de Aries o Capricornio, así que trata de estar en toda la disposición de enamorarte. Te llega un dinero extra por lotería con los números 12 y 30. Ya no discutas en el trabajo, recuerda que eres el líder, pero eso no quiere decir que siempre tendrás la razón. Es el tiempo de decirle sí a la abundancia y que no te sabotees tú mismo. Tu futuro va a estar asegurado en cuestión económica, solo trata de ser más administrado y hacer buenas obras con tu dinero, recuerda que el karma existe.

Leo: últimas predicciones

8 de octubre de 2021: Será un día agotador, tendrás muchas actividades y algunas de ellas te sacarían de tu zona de confort. No obstante, contarás con la habilidad y el ingenio para resolverlo todo de manera eficiente.

7 de octubre de 2021: Una persona competitiva intentará ponerte trabas, pero sabrás esquivar sus malas intenciones y seguir avanzando. En el amor, tienes que olvidar, sigues complicando tu situación sentimental.

6 de octubre de 2021: Estás a la espera de una respuesta que ha demorado en llegar, pero hoy tendrás noticias y serán muy positivas. Todo empieza a cambiar de manera favorable, habrá crecimiento y productividad.

5 octubre de 2021: Rompes radicalmente con esa sensación de inmovilización y pena que no te permitía avanzar. Gracias a las buenas noticias que recibirás, volverá tu fuerza y esa alegría que te caracteriza.

4 octubre de 2021: Tendrás organizado tu día y gracias al control que tienes de tus actividades, lograrás culminar con todo lo encomendado. En el amor, recibirás un mensaje inesperado de alguien especial.

3 de octubre de 2021: Ahora que esa persona tiene intensiones de verte, el orgullo o la inseguridad te harían retroceder y podrías complicar esa reconciliación que deseas vivir. No frustres situaciones, te arrepentirías.

2 de octubre de 2021: Comienzas el día recibiendo muy buenas noticias a nivel familiar. Esto cambiará tus ánimos e incluso te provocará salir o asistir a una reunión donde estarán presentes amigos y personas queridas.