¿Qué dice el horóscopo de Géminis hoy, viernes 8 de octubre del 2021?

Horóscopo de Géminis

Estás evaluando las posibilidades que te permitan resolver ese problema económico, pero no estás considerando ninguna de fácil acceso. Busca entre tus amistades, alguien podrá ayudarte.

Géminis

Signo de Aire: Al igual que el Fuego, este elemento es masculino, pero con una expresión más moderada. Aquí la actividad es principalmente mental, los de Aire siempre están pensando en algo, además les interesa aprender y compartir aquello que saben. Tienden a analizarlo todo, esto les dificulta experimentar la vida sentimental o el sentir. Para ellos la razón está por encima de todo.

Su cualidad es mutable: Al ser una mezcla del principio masculino y femenino, la tendencia es alternar entre ambas polaridades dando acciones contradictorias: Se animan por algo que luego sueltan; empiezan para no continuar, etc. Hay dualidad en esta expresión y mucha flexibilidad; a los mutables les resulta fácil estar en un extremo o en otro; pueden mirar el mundo con distintos lentes, desde distintos ángulos y en cada uno, mostrar una gran adaptación.

Su polaridad es masculina: De aquí nace esa característica por no estar quietos, es una energía activa, inclina al movimiento y la acción incesante. Son de exteriorizar, como todo signo masculino, no se quedan con lo que piensan o sienten, tienden a decir sin pensar en las consecuencias. La creatividad es otra característica, los signos masculinos siempre están ideando nuevas metas por alcanzar.

Predicción semanal para Géminis

En el tarot te salió El Loco, significa que debes tener cuidado con las decisiones que vas a tomar en estos días, se te recomienda pensar dos veces lo que vayas a hacer para que después no tengas ningún contratiempo. Esta carta te dice que vas por buen camino en cuestiones amorosas y que la persona con la que estás es la indicada. A los Géminis que están solteros les va a venir un amor nuevo del signo de Aries o Libra que va ser muy compatible. Ten cuidado con traiciones en el trabajo, así que trata de ser discreto y no meterte en problemas que no son tuyos. Haces pagos atrasados. Te llega una demanda legal que vas a poder arreglar de la mejor manera. Tus números de la suerte son 8 y 71. Esta semana junto con la carta de El loco te indica que te va a llegar la propuesta de un nuevo trabajo.

Géminis: últimas predicciones

7 de octubre de 2021: Estarías rehusándote a compartir labor con personas que no son de tu confianza, cambia tu actitud y todo será más fácil de lo que imaginas. Evita pleitos en la vida familiar o amorosa.

6 de octubre de 2021: El miedo a volver a sufrir emocionalmente te hace tomar con mucho escepticismo la propuesta de esa persona que desea conocerte. Rompe tus barreras y date una oportunidad, no te arrepentirás.

5 de octubre de 2021: Ese apoyo económico que estabas esperando llegará. Podrás saldar alguna deuda que te preocupaba, pero controla tus impulsos y carácter. Hay una tendencia al pleito y debes de evitarlo.

4 de octubre de 2021: Hoy podrías entrar en discrepancias con un compañero que te percibirá con un ánimo muy crítico. Cuidado con las palabras que uses, su reacción sería negativa si no actúas con diplomacia.

3 de octubre de 2021: Aunque uses las palabras adecuadas y actúes de una forma paciente, la persona que amas seguirá actuando con terquedad y esto te generaría incomodidad. El tiempo lo hará recapacitar.