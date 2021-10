¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, viernes 8 de octubre del 2021?

Revisa AQUÍ las predicciones del tarot y descubre qué te vaticinan los astros según tu signo zodiacal: Tauro, Aries, Géminis, Cáncer, Piscis, Capricornio, Leo, Sagitario, Escorpio, Libra, Acuario, Virgo en el horóscopo de este viernes 8 de octubre. Comienza tu día sabiendo qué te depara, en esta fecha, la astrología en el amor, salud, trabajo y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades, según tu signo.

Horóscopo de Escorpio

Estás siendo muy desconfiado e indiferente con esa persona que se acerca con buenas intenciones. Cuidado, tu actitud no está siendo positiva y podría alejarte completamente. Reflexiona.

Escorpio

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Predicción semanal para Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió El Diablo, y junto con tu signo, refleja tu deseo de ser alguien en la vida y tu constante lucha para sobresalir ante los demás, pero también te indica responsabilidad y conciencia; es decir, que estás en el momento de tomar las riendas de tu vida para ser mejor persona y asumir retos. La carta también muestra tu karma, y lo que haces se te regresará tarde o temprano, ya sean buenas o malas acciones, por eso te recomiendo analizar siempre lo que vayas a hacer a favor o en contra de los demás. Ten en cuenta que la energía de la carta de El Diablo es suprema, si sabes utilizarla en tu favor, te ayudará a crecer en lo profesional, y debes ser astuto y decidido para que tus pensamientos se hagan realidad. Te llega un dinero extra por lotería con tus números mágicos 11 y 13.

Escorpio: últimas predicciones

7 de octubre del 2021: Te estarías rehusando a resolver ese problema desde un ángulo diferente, sé tolerante a las nuevas ideas y todo el panorama cambiará. Enel amor, separa los miedos de lo que estás sintiendo.

6 de octubre del 2021: Tu eficiencia te ayudará a mantener el orden laboral, pero surgirán cambios imprevistos que te obligarían a invertir más tiempo del pensado. Sé paciente y todo lo culminarás.

5 de octubre de 2021: Tienes el ánimo de perdonar y disculparte con tus seres queridos. Será un día de reconciliación, donde es posible que surja alguna reunión que te acerque a amigos que no frecuentas.

4 de octubre de 2021: Aunque intentan convencerte de vincularte en ese proyecto, algo te hace desconfiar de la propuesta y decidirás analizarlo por un tiempo más. No lo dudes tanto, la oferta es muy positiva.

3 de octubre de 2021: Es posible que una amistad empiece a hacer comentarios negativos sobre algunas personas que aprecias. No participes de la situación y aléjate, caer en intrigas podría traerte problemas.