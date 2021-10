Horóscopo de hoy sábado 9 de octubre del 2021: consulta las predicciones por signo zodiacal

Descubre qué dice el horóscopo de hoy, sábado 9 de octubre del 2021, para los diferentes signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Gracias a las acertadas predicciones del tarotista Jhan Sandoval podrás tomar mejores decisiones en tu vida diaria.

Conoce qué te deparan los astros en la salud, amor, trabajo, economía y otros aspectos de tu vida. Además, puedes ver los designios de los siguientes días en el horóscopo semanal y saber qué dice la astrología para todo el mes en el horóscopo mensual de La República.

Aries hoy

Has reflexionado y te has dado cuenta que la actitud cortante que tiene esa persona se debe a la confianza que se ha perdido entre ustedes. Acércate y recupera las atenciones que le brindabas.

Tauro hoy

Una amistad te sorprenderá con una propuesta que podría entusiasmarte. No pierdas el control y analiza cada detalle antes de tomar una decisión. Evitarás arrepentimientos por actuar impulsivamente.

Géminis hoy

La persona que amas no está cediendo a tu propuesta por el temor que le genera tus constantes cambios. Muestra la seguridad y firmeza, será la única manera de recuperar su confianza.

Cáncer hoy

Hoy brillarás y tendrás un carisma especial que acercará a muchas personas a ti. Es posible que también recibas la comunicación de alguien que sabes es ambiguo e inmaduro, aléjate.

Leo hoy

Habrá armonía a tu alrededor, también la presencia de familiares y algunos amigos que hace mucho no ves. No obstante, no te sentirás con los ánimos para divertirte y decidirás descansar.

Virgo hoy

Por mantener la armonía en tu relación, es posible que estés soportando algunas actitudes que no son las correctas, de parte de la persona que amas. No lo permitas y establece límites.

Libra hoy

Un tema económico te ha puesto últimamente de mal humor, pero gracias a la llegada de un dinero podrás resolver tus problemas y recuperar a armonía que habías perdido. Te sentirás mejor.

Escorpio hoy

La frialdad con la que actúa esa persona está despertando la parte insana de tu imaginación y a la vez, esos celos que te había costado dominar. Dialoga y no te impulses al conflicto.

Sagitario hoy

Es posible que pienses en tomar un dinero que habías destinado a temas familiares para resolver imprevistos económicos que se han presentado. No tomes decisiones impulsivas, organízate.

Capricornio hoy

Has estado muy afectado emocionalmente por la actitud cortante o hiriente de esa persona que quieres. Hoy todo cambiará, te rodearán amistades queridas que te ayudarán a olvidar.

Acuario hoy

Ha llegado el momento de establecer condiciones para mantener esa relación sentimental que tanta inestabilidad te ha generado. Esa persona será flexible y todo empezará a mejorar.

Piscis hoy

Le brindarás apoyo a una amistad que necesita de ti. Por la tarde, es posible que realices algún desplazamiento para reencontrarte con una persona que hace mucho no ves. Ambos se divertirán.