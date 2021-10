¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, jueves 7 de octubre del 2021?

Conoce cuáles son los pronósticos para tu signo este jueves 7 de octubre gracias al tarot de Jhan Sandoval. Descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y en tus relaciones amicales para que tomes las mejores decisiones en tu día.

Además, puedes revisar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y saber qué dice la astrología para todo el mes en el horóscopo mensual de La República.

Horóscopo de Tauro

Esa noticia que has recibido te sigue afectando, cambia tus ánimos y sigue luchando por tus objetivos. En el amor, es el momento de aclarar los malos entendidos, ambos necesitan disculparse.

Tauro

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Predicción semanal para Tauro

El Emperador es tu carta de esta semana en el tarot, esto significa que tu grandeza como persona no tendrá límite y podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente, solo trata de ser discreto con los demás para que no te llenes de energías negativas. Esta carta te indica que debes seguir con tus estudios profesionales. Tu eres el pilar de tu familia y eso indica que tendrás que ayudar a todos para salir de sus problemas. Te busca un amor del pasado para pedirte que vuelvan a estar juntos, todo mundo tiene errores y por eso te recomiendo que te des otra oportunidad. Ya no seas tan terco con esa situación de negocio o laboral, déjala pasar y continúa con los siguiente. Tus números de la suerte son 3 y 40. Es momento de cambiarte de lugar, es decir, mudarte, viajar o buscar un nuevo trabajo.

Tauro: últimas predicciones

6 de octubre de 2021: No pierdas tiempo en una sola actividad cuando tienes tantos pendientes por culminar. Estarías complicando tu agenda y no sería conveniente. En el amor, controla tu carácter y evita pleitos.

5 de octubre de 2021: Llega una solución viable y positiva a ese problema que estás enfrentando. No te cierres en estructuras que ya no funcionan, si cambias y eres flexible las cosas irán resolviendo favorablemente.

4 de octubre de 2021: Los temas familiares que estás enfrentando requieren entereza y tranquilidad de tu parte. Aún hay mucho por hacer, pero todo se resolverá positivamente si sabes mantener el control.

3 de octubre de 2021: Controla tu carácter y trata de explicarle a ese familiar que parece obstinado los motivos por los cuales no estás a favor de sus proyectos. Si eres paciente y sabes dialogar, podrá entenderte.

2 de octubre de 2021: Estás siendo muy considerado con una persona que viene cometiendo constantes errores e imprudencias. Busca las palabras adecuadas e intenta hacerlo reflexionar, si intervienes todo cambiará.