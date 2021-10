¿Qué dice el horóscopo de Sagitario hoy, jueves 7 de octubre del 2021?

Sagitario, ¿qué dicen los astros para tu signo el día de hoy, jueves 7 de octubre de 2021? Inicia esta jornada con las predicciones más acertadas del tarot y averigua qué dice tu horóscopo respecto a temas de amor, salud, trabajo, economía. Además, revisa qué pasará en demás aspectos de tu vida personal, familiar y lo qué sucederá a tu alrededor con tus amistades más cercanas.

Recuerda que puedes conocer las predicciones de lo que el destino te tiene preparado con los acertados vaticinios de Jhan Sandoval, experto tarotista que te revela diariamente tu futuro. Por último, puedes revisar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y saber qué dice la astrología para todo el mes en el horóscopo mensual de La República.

Horóscopo de Sagitario

No te aferres a aquellos proyectos que no te permiten avanzar. Es el momento de evaluar nuevas alternativas de crecimiento. En el amor, no recortes tanto las distancias, acércate a esa persona.

Sagitario

Signo de Fuego: Estos signos tienen mucha energía, por eso se los cataloga de masculinos, pues tienen necesidad de saltar, correr, dirigirse y manifestarse. La pasión es otra característica, son muy fogosos. Algo que los distingue y que está muy presente en Sagitario es la franqueza, siempre dicen lo que sienten o piensan, sin ningún tipo de filtro. El Fuego es arrollador, cuando no se maneja bien esta energía, puede dar cierta crueldad o insensibilidad para actuar.

Su cualidad es mutable: La inquietud es lo que resalta, le da curiosidad saber, explorar, cruzar más allá de la frontera, pero sin saber qué hacer después. Hay en ellos una gran capacidad de adaptación, esto les permite transitar cualquier sendero sin complicarse. La mutabilidad brinda un grado de empatía que le permite entender las razones más extrañas, esto amplifica su capacidad de comprensión al otro.

Su polaridad es masculina: Es el principio de actividad, como lo mencionamos, no pueden estar quietos, necesitan hacer algo o dirigirse a algún lugar. Esto mismo, lo impulsa a emprender, si tienen una idea en la cabeza, buscan la forma de llevarla a la acción. El problema es que lo masculino es una energía autoritaria e impositiva, un Sagitario tendrá tendencia a dar órdenes e imponerse. Lo pasional también es característica de lo masculino, todo lo que hagan tendrá una motivación intensa, no les falta entusiasmo para cada aventura.

Predicción semanal para Sagitario

La carta de La Templanza es la que te salió en el horóscopo del tarot; junto a tu signo es una explosión de sentimientos, por eso te recomiendo medir tus palabras y negociar siempre lo que tengas en planes de trabajo para que no salgas perjudicado. La carta te dice que es momento de revelaciones en tu vida y que tienes la oportunidad de ser un triunfador, pero no te dejes influenciar por personas que sólo quieren aprovechar tu talento, ya sea ese amor o amistades que sólo te quieren por interés económico; selecciona mejor a las personas a tu alrededor. Pon atención a las coincidencias y casualidades que se dan en tu vida para que te guíen por dónde ir y logres lo que tanto deseas. Cuídate de problemas en tu trabajo. Recibes un dinero extra por la lotería con los números 17 y 21, y usa el color rojo.

Sagitario: últimas predicciones

6 de octubre de 2021: Esa persona que te adeuda un dinero aún no te brinda una fecha clara para la devolución. Deberás de recurrir a una amistad para solicitar un préstamo y salir de tus deudas, será lo mejor.

5 de octubre de 2021: Te sientes cansado de esperar esa llamada o respuesta que nunca llega. Es el momento de cambiar de estrategia. Busca nuevas alternativas y en poco tiempo le darás un giro a tu situación.

4 de octubre de 2021: El estrés estaría haciendo que actúes con intolerancia frente a tus compañeros. Esto recortaría tus alianzas y no te conviene pues entras en una etapa donde necesitarás de colaboradores.

3 de octubre de 2021: Las cosas están cambiando para bien en el amor, pero un exceso de desconfianza te hace mantenerte a la defensiva. Controla tus inseguridades y aprovecha este buen momento, lo disfrutarás.

2 de octubre de 2021: Deja a un lado las bromas y los comentarios en doble sentido. La persona de tu interés siente que no tomas las cosas en serio y es posible que se distancie si no nota un cambio de tu parte.

1 de octubre de 2021: Cada vez te sientes más interesado en ese proyecto del que te han comentado, pero el temor a perder tu seguridad te limita. Saca de tu mente ideas negativas e inténtalo, será beneficioso.