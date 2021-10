¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, jueves 7 de octubre del 2021?

Piscis, ¿qué dicen los astros para tu signo el día de hoy, jueves 7 de octubre de 2021? Inicia esta jornada con las predicciones más acertadas del tarot y averigua qué dice tu horóscopo respecto a temas de amor, salud, trabajo, economía. Además, revisa qué pasará en demás aspectos de tu vida personal, familiar y lo qué sucederá a tu alrededor con tus amistades más cercanas.

Recuerda que puedes conocer las predicciones de lo que el destino te tiene preparado con los acertados vaticinios de Jhan Sandoval, experto tarotista que te revela diariamente tu futuro. Por último, puedes revisar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y saber qué dice la astrología para todo el mes en el horóscopo mensual de La República.

Horóscopo de Piscis

Es posible que te incomode la excesiva orientación de alguien que, sientes no confía en tu capacidad. Paciencia y permite que otras personas te guíen, conviene escuchar y seguir aprendiendo.

Piscis

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Predicción semanal para Piscis

Te salió la carta As de Oros en el horóscopo del tarot, significa que estás en una de tus mejores etapas y tendrás mucha vitalidad y alegría porque los astros y el universo conspiran a tu favor para que logres todo lo que tienes en planes, sólo debes cuidarte de las envidias y mal de ojo que te rodea; te recomiendo que salgas a caminar en las mañanas para que los rayos de sol cubran tu cuerpo y lo protejan de lo negativo. La carta te dice que estarás de suerte en lo relacionado con los juegos de azar con los números 10 y 98; usa el amarillo en tu ropa para estimular tu suerte. Esta semana tendrás mucho trabajo atrasado que te hará sentir alterado y de mal humor, pero trata de controlarte. Con tu pareja llegan los tiempos de paz, tu signo es el último en tomar la decisión de vivir una relaciona estable.

Piscis: últimas predicciones

6 de octubre de 2021: Esa idea que tienes en mente es brillante y si te esfuerzas por materializarla te brindará los éxitos que tanto deseas. Finalizas el día en una agradable reunión junto a las personas que amas.

5 de octubre de 2021: Esa persona con la que peleaste tiene mucha disposición al diálogo. Lo que no te permitirá discutir o entrar en un debate caluroso. Su actitud te ayudará a calmar los ánimos y a reconciliarse.

4 de octubre de 2021: Recibirás una excelente noticia a nivel laboral. Es posible que se abra esa plaza que estabas esperando o que recibas una propuesta de ascenso. Todo empieza a cambiar a tu favor, aprovéchalo.

3 de octubre de 2021: Estás absorbido en actividades que te están alejando de las personas que amas. Hoy un ser querido reclamará tu atención y presencia. Deja tus responsabilidades de lado y acércate a los tuyos.

2 de octubre de 2021: No te desgastes por hacer feliz a esa persona si de por medio tú no logras encontrar estabilidad y seguridad emocional a su lado. Hoy conversarás con una amistad que te ayudará a reflexionar.