¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, jueves 7 de octubre del 2021?

Tu labor tendrá excelentes resultados, pero es posible que un familiar interrumpa tus avances y te solicite apoyo para resolver un imprevisto. De ti depende organizarte y no exceder los tiempos.

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Tu carta en el tarot es El Mago, significa que debes de romper con todo lo que te hacia daño en el pasado, sobre todo con ese amor que no era para ti y solo te quitaba energía positiva. También significa la grandeza que tienes como ser humano y que no tendrás límites en lo que quieras realizar. Debes poner en su lugar a cada persona y no dejarte involucrar en ningún tipo de chismes, menos en lo laboral. Extrañas a tu pareja, pero recuerda que cada vez que se separan el amor los une más. No dejes para después lo más importante, así que programa tu cita con el médico y hazte un chequeo para que no tengas ningún problema de salud. Tus números mágicos van a ser 21 y 90. Semana de firma de contratos y llegada de dinero. Un amor del signo de Acuario o Leo te va a buscar para volver, trata de pensarlo muy bien antes.

6 de octubre de 2021: Sientes que te están cambiando las condiciones que se habían establecido para realizar ese proyecto laboral. No extremes medidas e intenta dialogar, solo así resolverás cualquier inconveniente.

5 de octubre de 2021: Luego de un período de distancia, esa persona regresa a tu vida en busca de una nueva oportunidad. No puedes negar los sentimientos, pero te cuesta volver a confiar. Baja la guardia y perdona.

4 de octubre de 2021: Ya no lamentarás más esa pérdida laboral. Llega una oportunidad para desarrollarte profesionalmente y será muy positiva. Terminas el día reconciliándote con personas de tu círculo familiar.

3 de octubre de 2021: No faltarán eventos o invitaciones de amistades, pero preferirás cancelar estos encuentros para organizar asuntos relacionados al trabajo y tu economía. Luego decidirás descansar.

2 de octubre de 2021: Nace en ti una pasión y un deseo muy intenso por esa persona que conociste. No te precipites sin estar seguro de la receptividad, podrías evidenciar más de la cuenta y no sería conveniente.