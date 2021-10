Horóscopo de hoy jueves 7 de octubre del 2021: consulta las predicciones por signo zodiacal

Descubre qué te deparan los astros este jueves 7 de octubre del 2021, de acuerdo a tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Gracias al tarot de Jhan Sandoval revisa cuál será tu suerte para que puedas tomar mejores decisiones este día.

Conoce cómo te irá en salud, trabajo, amor, así como en las relaciones con tu familia y amigos. A continuación conoce a detalle cada uno de los pronósticos.

Aries hoy

Tu labor tendrá excelentes resultados, pero es posible que un familiar interrumpa tus avances y te solicite apoyo para resolver un imprevisto. De ti depende organizarte y no exceder los tiempos.

Tauro hoy

Esa noticia que has recibido te sigue afectando, cambia tus ánimos y sigue luchando por tus objetivos. En el amor, es el momento de aclarar los malos entendidos, ambos necesitan disculparse.

Géminis hoy

Estarías rehusándote a compartir labor con personas que no son de tu confianza, cambia tu actitud y todo será más fácil de lo que imaginas. Evita pleitos en la vida familiar o amorosa.

Cáncer hoy

El mal carácter de un superior será momentáneo, trata de ser tolerante y las aguas se calmarán. No traslades el mal humor al hogar, conserva el afecto y la paciencia con tus seres queridos.

Leo hoy

Una persona competitiva intentará ponerte trabas, pero sabrás esquivar sus malas intenciones y seguir avanzando. En el amor, tienes que olvidar, sigues complicando tu situación sentimental.

Virgo hoy

Alguien pretende disponer de tus tiempos, tienes que aprender a establecer límites para que puedas avanzar. En lo afectivo, libérate de miedos y culpas, de ti depende resolver ese problema.

Libra hoy

Estarías desarrollando tu labor con cierto temor a cometer errores, no te presiones tanto y mejorarán los resultados. En el amor, necesitas enfriar pasiones si deseas resolver ese problema.

Escorpio hoy

Te estarías rehusando a resolver ese problema desde un ángulo diferente, sé tolerante a las nuevas ideas y todo el panorama cambiará. En el amor, separa los miedos de lo que estás sintiendo.

Sagitario hoy

No te aferres a aquellos proyectos que no te permiten avanzar. Es el momento de evaluar nuevas alternativas de crecimiento. En el amor, no recortes tanto las distancias, acércate a esa persona.

Capricornio hoy

Se pone al frente un nuevo proyecto, pero sería arriesgado si es que vincula una inversión de dinero, desconfía y aléjate. En el amor, te liberas de malas experiencias, recuperas brillo y libertad.

Acuario hoy

Una persona con más experiencia que tú te hará ver errores que no estabas observando, su aporte te ayudará. Unión y armonía en tu vida sentimental, todo empieza a mejorar, aprovéchalo.

Piscis hoy

Es posible que te incomode la excesiva orientación de alguien que, sientes no confía en tu capacidad. Paciencia y permite que otras personas te guíen, conviene escuchar y seguir aprendiendo.