¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, lunes 4 de octubre del 2021?

Inicia tu día con las predicciones del tarot para este lunes 4 de octubre. Además, descubre qué depara para ti la astrología en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades, según tu signo zodiacal.

Recuerda que puedes conocer las predicciones de lo que el destino te tiene preparado con los acertados vaticinios del tarot de Jhan Sandoval. Por último, puedes revisar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y saber qué dice la astrología para todo el mes en el horóscopo mensual de La República.

Horóscopo de Aries

Ya no lamentarás más esa pérdida laboral. Llega una oportunidad para desarrollarte profesionalmente y será muy positiva. Terminas el día reconciliándote con personas de tu círculo familiar.

Aries

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Predicción del fin de semana para Aries

El signo más orgulloso y fuerte del zodiaco, esto te hace tener éxito en todo lo que realices, pero debes de tener en cuenta que tienes que controlar tu temperamento y darle su espacio a cada quien y a ti mismo para que no llegues a sentirte que te ahogas en un vaso de agua. Viernes de estar con muchas energías positivas a tu alrededor que te van a traer un contrato nuevo de trabajo y suerte en juegos de azar con los números 5 y 91.

Va a ser un fin de semana de mucho trabajo extra y estar poniendo en orden tus ideas para un futuro mejor. Un nuevo amor te invita a salir.

Los Aries que están en una relación de pareja van a seguir muy estables. Sales de viaje, pero será relámpago. Te regalan una mascota. Trata de ahorrar y no hacer gastos innecesarios. Arreglas asuntos de pagos de impuestos y de tu tarjeta de crédito.

Aries: últimas predicciones

3 de octubre de 2021: No faltarán eventos o invitaciones de amistades, pero preferirás cancelar estos encuentros para organizar asuntos relacionados al trabajo y tu economía. Luego decidirás descansar.

2 de octubre de 2021: Nace en ti una pasión y un deseo muy intenso por esa persona que conociste. No te precipites sin estar seguro de la receptividad, podrías evidenciar más de la cuenta y no sería conveniente.

1 de octubre de 2021: Tendrás la habilidad y la inteligencia necesaria para resolver ese problema documentario que retrasaba el cobro de un dinero. Cierras el día satisfecho por la rapidez y eficacia de tu gestión.

30 de setiembre de 2021: Una persona que conoce de tus impulsos intentará convencerte para que puedas evaluar esa inversión desde un ángulo más calculado y realista. Decidirás posponerla hasta sentirte más seguro.

29 de setiembre de 2021: Te sorprenderá el cambio de actitud que ha tenido ese superior contigo. Es posible que algún compañero haya intentado ponerlo en tu contra, pero sabrás revertir esta situación inmediatamente.