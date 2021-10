¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, domingo 3 de octubre del 2021?

Inicia tu día con las predicciones del tarot para este domingo 3 de octubre. Además, descubre qué depara para ti la astrología en el amor, salud, trabajo y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades, según tu signo.

Horóscopo de Tauro

Controla tu carácter y trata de explicarle a ese familiar que parece obstinado los motivos por los cuales no estás a favor de sus proyectos. Si eres paciente y sabes dialogar, podrá entenderte.

Tauro

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Tauro: últimas predicciones

2 de octubre de 2021: Estás siendo muy considerado con una persona que viene cometiendo constantes errores e imprudencias. Busca las palabras adecuadas e intenta hacerlo reflexionar, si intervienes todo cambiará.

1 de octubre de 2021: Te has comprometido a pagar esa deuda, pero hoy tus prioridades han cambiado y es posible que decidas hacer compras innecesarias desgastando tus recursos. Organízate y evitaras problemas.

30 de septiembre de 2021: Las condiciones que te imponen para ser parte de ese proyecto te harían perder el interés que tenías. Buscarás nuevas alternativas, solo sé paciente, en poco tiempo llegará algo que te beneficiará.

29 de septiembre de 2021: Tendrás en manos un nuevo proyecto que te entusiasmará realizar. Tus constancia y fijación por los detalles te hará materializarlo en poco tiempo, solo evitar descuidar asuntos familiares.

28 de septiembre de 2021: La inestabilidad económica termina, recibirás un dinero que te permitirá solventar asuntos de suma importancia, entre ellos, podrás ayudar a un familiar que necesitaba de tu apoyo.

27 de septiembre de 2021: Te has sentido lastimado por la actitud de esa persona que tanto quieres. El silencio no siempre es la solución. Es el momento de buscar el diálogo y expresar tu malestar, reflexionará y se disculpará.