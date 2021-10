¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, domingo 3 de octubre del 2021?

Inicia tu día con las predicciones del tarot para este domingo 3 de octubre. Además, descubre qué depara para ti la astrología en el amor, salud, trabajo y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades, según tu signo.

Es posible que una amistad empiece a hacer comentarios negativos sobre algunas personas que aprecias. No participes de la situación y aléjate, caer en intrigas podría traerte problemas.

Escorpio

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Este signo vive para experimentar emociones nuevas casi todos los días, por eso eso tiene amores muy apasionados y fugaces. Es difícil que tengan una pareja para toda la vida.

Tienen mucha fuerza de voluntad y cuando se lo proponen siempre van a lograr lo que desean en su vida. Nunca se cansan y siempre buscan estar estudiando en cada momento porque su lema es que vale más quien sabe más. Su lado negativo es ser muy posesivo y extremadamente agresivo, es decir que no sabe controlar sus enojos y esto siempre lo lleva a tener grandes problemas en la vida.

Semana de estar actualizando toda tu papelería de estudios. Te llega la propuesta de un cargo nuevo de trabajo. Recibe un dinero extra que te debían. Tu mejor día el miércoles y tus números mágicos son 9 y 88. Tus colores son el azul y rojo.

2 de octubre de 2021: Sientes que esa persona especial ha tenido posturas muy inflexibles, pero hoy te sorprenderá mostrándose más comprensiva y comunicativa. Expresa tus molestias, logrará entenderte.

1 de octubre de 2021: Es posible que se esté retrasando más de la cuenta la llegada de ese dinero que necesitas. No discutas ni presiones por respuestas inmediatas. Necesitas mostrar tolerancia y negociar.

30 de septiembre de 2021: Alguien intentará presionarte para que te decidas por esa oferta laboral que te han propuesto. Antes de aceptarla evalúa bien las condiciones. Hay aspectos que necesitas renegociar.

29 de septiembre de 2021: Esa reunión que consideras muy importante podría ser cancelada inesperadamente. Paciencia, los retrasos no serán tan perjudiciales y en pocos días podrás retomar todo lo agendado.

28 de septiembre de 2021: Un asunto relacionado a una cantidad importante de dinero podría ser el motivo por el que surja algunos desacuerdos con tu entorno próximo. Evita las peleas y trata de mantener el diálogo.

27 de septiembre de 2021: Estarás lleno de energía y optimismo, realizarás tus labores con mucha eficacia y es posible que termines todo lo pendiente antes de tiempo. Momentos de armonía en lo sentimental.