Horóscopo mensual de octubre 2021: predicciones de Mhoni Vidente

Horóscopo mensual | Horóscopo de cotubre | La tarotista Mhoni Vidente predice qué te depara el futuro en la salud, amor, trabajo, dinero y más, según tu signo del zodiaco. Conoce que te vaticinan los astros y descúbrelos en sus acertadas cartas de arcángeles y tarot para este mes de octubre de 2021.

Recuerda que, además, puedes revisar los pronósticos del horóscopo de cada semana, que viene también de la mano de Mhoni Vidente. Encuentra aquí los mejores presagios para tu futuro en estos 30 días.

Horóscopo de octubre 2021

En este mes, Mhoni Vidente predice el futuro en el horóscopo de octubre para cada signo zodiacal. Descubre cuáles son los cambios que se presentarán en cada área de tu vida y qué números y días tendrás mayor suerte.

Horóscopo mensual para Aries

Pensamientos positivos para resultados positivos. El mes de octubre será completamente mágico para ti, Aries. Podrás resolver cualquier problema que tenías del pasado. Las puertas de la abundancia se abrirán para tu signo. Comenzarás a crecer económicamente y llegará la prosperidad. Es momento de hacer cambios en el trabajo o poner un negocio propio.

Te buscarán amores del pasado. Deja las parejas del pasado. Recuerda no confiar de más en las personas que acabas de conocer.

Días mágicos: 3, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 20, 22. 23, 24, 30 y 31. Números de la suerte: 7 y 13. Color: naranja y amarillo.

Horóscopo mensual para Tauro

Dios está a cargo de todo, no tengas miedo. Es un mes de tomar decisiones, de enfrentar cualquier problema y saber de qué estás hecho. Tú eres el toro el que siempre saldrá adelante. Tienes que ser un poco más sensible, más soñador. Toma en cuenta que la vida está a cargo de Dios. A tu vida llegará la abundancia en forma de negocios o cambio de trabajo.

Mucho cuidado con los problemas legales, resuélvelos en su momento. No dejes la escuela, sigue estudiando, sé más concentrado. Recuerda que estás brincando hacia el éxito en todos los sentidos. Tauro, en este mes pide que se te dará.

Días mágicos: 4, 5, 6, 10, 12, 14, 20, 21, 25 y 3. Números de la suerte: 3 y 9. Color: rojo y naranja.

Horóscopo mensual para Géminis

Tu intuición es real, confía en ti. Aléjate de las malas amistades, de los malos amores. A veces te contaminas de personas que son muy tóxicas sin darte cuenta. Rodéate de personas más confiables y que te hagan crecer como persona.

En cuestiones laborales y amorosas, no olvides que será un mes muy fuerte para tomar decisiones. Es momento de decidir si te quedas o te vas. La abundancia volverá a tu vida en cuestiones económicas. Eres uno de los signos a los que más voltean a ver; eres dinámico, divertido y eso nada ni nadie te lo debe de arrebatar.

Días mágicos: 1, 3, 5, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 25 y 30. Números de la suerte: 5 y 17. Color: azul fuerte y rojo.

Horóscopo mensual para Cáncer

Apóyate en Dios y en los ángeles, no tengas miedo. Son tiempos de crecimiento. Si estás en proceso de divorcio, cambio de trabajo, cambio de casa o de país, es el momento de buscar apoyo en lo espiritual. La abundancia llegará a tu vida, pero recuerda que también es tiempo de pensar en tu futuro. Procura ahorrar y no gastar todos tus recursos.

No compres el amor ni las amistades, cáncer. Esos sentimientos se dan de forma natural y sin límites. Sigue con la dieta, ya no comas tanto. Trata de dormir más.

Días mágicos: 2, 4, 6, 10, 12, 15, 20, 22, 24 y 31 Color: Azul claro y blanco.

Horóscopo mensual para Leo

No tengas miedo de seguir adelante. El éxito está en el mes de octubre. Es momento para continuar creciendo en cuestiones personales y económicas. Recuerda, si no te sientes a gusto en ese trabajo, cámbiate. Es tiempo de mover esas energías.

No regreses con ese amor del pasado, por si tienes dudas, te volverá a traicionar. No sigas con esa relación que te está destruyendo. Recuerda que estás hecho de fortaleza, de energía pura.

Días mágicos: 3, 4, 6, 10, 12, 14, 20, 22, 25, 27 y 31. Números de la suerte: 7 y 21. Color: rojo y gris.

Horóscopo mensual para Virgo

Los arcángeles te estarán ayudando para estar estar mejor. Dile sí a la abundancia. Sigue la prosperidad. Estás creciendo profesional y económicamente. Si tienes un problema en cuestiones amorosas, no te preocupes, pronto llegará a tu vida un gran y verdadero amor.

Trata de entender que todo lo que te pasa es porque Dios quiere que pase. Todo debe de ser una aprendizaje en tu vida.

Días mágicos: 5, 5, 10 , 12, 14, 20, 22, 23, 25, 31. Números de la suerte: 20 y 24. Color: amarillo y rojo.

Horóscopo mensual para Libra

Enfócate en cumplir tus metas. Todas tus energías se renuevan, por eso es importante enfocarse en lo que uno quiere y hacia dónde quiere llegar. En el mes de octubre la abundancia te llegará. Un amor del pasado te hará un regalo inesperado. Libra es el amigo de todo el mundo. Es buen momento para regresar a estudiar. Regálate un viaje de vacaciones con tu pareja, amigos o con tu familia.

No te quedes solo, convive más con las personas que te rodean, quizá encuentres el amor en donde menos lo imaginas. No descuides tu salud, es lo más importante que ahora tienes.

Días de la suerte: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 19, 23 y 24. Números mágicos: 1 y 22. Color: negro y blanco.

Horóscopo mensual para Escorpión

Libérate del miedo. Estás en un mes de triunfo. Pronto se renovarán tus energías. Aunque ahorita no lo veas, estás creciendo económicamente. Cuidado con los amores prohibidos, esos que están casados o que ya tienen un compromiso. Busca una pareja que en verdad te entienda y que te llene en todos los sentidos. Cuídate como persona, procura tu salud.

Si estás sola o solo, trata de buscar a alguien más compatible. Cuida mucho tu casa. No invites a gente que aún no conoces bien. En la recta final del año, es momento de cuidar cuerpo, tu persona.

Días de la suerte: 3, 4, 7, 10, 12, 20, 22, 25 y 31. Números mágicos: 5 y 26. Color: amarillo y azul.

Horóscopo mensual para Sagitario

Reconoce y actúa de acuerdo a la verdad. Reconoce que eres importante, fuerte y dinámico. Tú eres una pieza clave para todas las personas que están a tu alrededor. Octubre será un mes muy importante. Es momento de madurar. Recuerda que la familia debe de estar por encima de las amistades.

Días de la suerte: 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 22, 23 y 31. Números mágicos: 14 y 33. Color: naranja y rojo.

Mucho cuidado con los negocios que no estén bien claros, no te metas en problemas que no son tuyos. Llegará una persona muy compatible con tu personalidad. Sonríe.

Horóscopo mensual para Capricornio

Presta atención a tus sueños y metas. Debes de tener muy claro qué es lo que deseas para tu futuro, para tu bienestar. Lograrás el éxito que tanto necesitas. En este mes encontrarás una corriente de energía que te ayudará a progresar económicamente. Cuidado con las infidelidades.

No busques problemas donde no los hay. Es momento de avanzar. Es momento de encontrar la madurez y seguir adelante. No te metas en problemas con amores del pasado.

Días mágicos: 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 21, 25, 27 y 31. Números de la suerte: 13 y 30. Color: rojo y blanco.

Horóscopo mensual para Acuario

Es momento para ser feliz. Tendrás la oportunidad de encontrar la dicha. Decídete a tener lo que tanto necesitas para estimular la felicidad en todos los sentidos. Deja a un lado el qué dirán y los problemas del pasado. Dile sí a la vida y al amor.

Octubre será un mes de cambios radicales de pensamiento, madurez y trabajo. Decídete a poner un negocio. Es momento de volver a estudiar, dedícate a tomar cursos. Cuídate mucho en cuestiones de salud, lo más importante que tienes en tu vida eres tú.

Días mágicos: 3, 4, 6, 10, 12, 15, 20, 22, 25, 26, 30 Números de la suerte: 17 y 21 Color: Azul y blanco.

Horóscopo mensual para Piscis

Octubre será un mes muy provechoso en cuestiones de ganancias económicas y de abundancia. Solicita la ayuda del Arcángel Miguel que te guiará en todo este periodo. Pide fortaleza, abundancia, prosperidad y salud en tu vida.

En cuestiones amorosas es momento de tener una relación estable y duradera y de encontrar el verdadero amor.

Días mágicos: 1, 5, 6, 10, 12, 20, 22, 25, 30 y 31. Números de la suerte: 8 y 90. Color: azul fuerte y verde.