¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, martes 28 de septiembre del 2021?

Ese proyecto que tienes en mente te parece de fácil ejecución, pero necesitas más planeamiento y paciencia para poder aterrizarlo. No te confíes solo de tus talentos y sé más organizado.

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Predicción semanal para Piscis

Una de las mejores cualidades que tiene este signo es su intuición, es decir, siempre son los primeros en darse cuenta de lo que les pasa a su alrededor, pero como son muy sacrificados en cuestión amorosa aunque sepan que esa persona no es para su signo lo dejan pasar y siguen en unas relaciones tóxicas.

Los Piscis deben de aprender a ya no estar en lugares que no son para ellos. Es un signo de gran inteligencia y honestidad, por lo que se vuelven los mejores amigos.

Su lado negativo es el de la autodestrucción, es decir, no saben como hacerle para no llegar a pensamientos tan negativos; por eso siempre necesitarán la ayuda de la familia.

Semana de salir de vacaciones. Te recomiendo buscar nuevas rutas para cambiar de rutina. Tu mejor día el jueves. Tus números 3 y 29. Tus colores el morado y rosa.

27 de septiembre de 2021: El silencio de esa persona te impulsa a acercarte para recuperar la atención que antes te brindaba. No lo hagas si no estás seguro del siguiente paso. No debes avanzar para luego retroceder.

25 de septiembre de 2021: Recibes una invitación a salir de parte de alguien que se encuentra interesado en conocerte. Es tu oportunidad para comenzar una nueva historia sentimental, no lo rechaces por temor.

24 de septiembre de 2021: Has estado descuidando algunas de tus funciones y es posible que surjan quejas de tus superiores. No pierdas motivación y demuestra toda tu capacidad. Así conservarás una buena imagen.