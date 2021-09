¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, martes 28 de septiembre del 2021?

Revisa las predicciones que te vaticinan los astros en el horóscopo de este martes 28 de septiembre. Comienza el día conociendo cómo te irá en el amor, salud, trabajo y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades.

Horóscopo de Escorpio

Un asunto relacionado a una cantidad importante de dinero podría ser el motivo por el que surja algunos desacuerdos con tu entorno próximo. Evita las peleas y trata de mantener el diálogo.

Escorpio

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Predicción semanal para Escorpio

Este signo vive para experimentar emociones nuevas casi todos los días, por eso eso tiene amores muy apasionados y fugaces. Es difícil que tengan una pareja para toda la vida.

Tienen mucha fuerza de voluntad y cuando se lo proponen siempre van a lograr lo que desean en su vida. Nunca se cansan y siempre buscan estar estudiando en cada momento porque su lema es que vale más quien sabe más. Su lado negativo es ser muy posesivo y extremadamente agresivo, es decir que no sabe controlar sus enojos y esto siempre lo lleva a tener grandes problemas en la vida.

Semana de estar actualizando toda tu papelería de estudios. Te llega la propuesta de un cargo nuevo de trabajo. Recibe un dinero extra que te debían. Tu mejor día el miércoles y tus números mágicos son 9 y 88. Tus colores son el azul y rojo.

Escorpio: últimas predicciones

27 de septiembre de 2021: Estarás lleno de energía y optimismo, realizarás tus labores con mucha eficacia y es posible que termines todo lo pendiente antes de tiempo. Momentos de armonía en lo sentimental.

26 de septiembre de 2021: No te dejes envolver tanto por la ilusión, podrías precipitarte y ser muy evidente ante esa persona que recién has conocido. Respeta los procesos y ve lentamente, solo así te ganarás su confianza.

25 de septiembre de 2021: Ahora que has comprobado las verdaderas intenciones de esa persona, decides alejarte y te disculparás con todas aquellas personas que te lo habían advertido. Te sentirás mucho mejor.

24 de septiembre de 2021: Gracias a tu esfuerzo y constancia, lograrás legalizar ese convenio laboral que no te favorecía por su informalidad. En adelante, tendrás beneficios que favorecerán a tu crecimiento económico.