¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, lunes 27 de septiembre de 2021?

Revisa las predicciones que te vaticinan los astros en el horóscopo de este lunes 27 de septiembre. Comienza el día conociendo cómo te irá en el amor, salud, trabajo y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades.

Horóscopo de Escorpio

Estarás lleno de energía y optimismo, realizarás tus labores con mucha eficacia y es posible que termines todo lo pendiente antes de tiempo. Momentos de armonía en lo sentimental.

Escorpio

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Escorpio: últimas predicciones

26 de septiembre de 2021: No te dejes envolver tanto por la ilusión, podrías precipitarte y ser muy evidente ante esa persona que recién has conocido. Respeta los procesos y ve lentamente, solo así te ganarás su confianza.

25 de septiembre de 2021: Ahora que has comprobado las verdaderas intenciones de esa persona, decides alejarte y te disculparás con todas aquellas personas que te lo habían advertido. Te sentirás mucho mejor.

24 de septiembre de 2021: Gracias a tu esfuerzo y constancia, lograrás legalizar ese convenio laboral que no te favorecía por su informalidad. En adelante, tendrás beneficios que favorecerán a tu crecimiento económico.

23 de septiembre de 2021: Abandonar una actividad para tomar otra que consideras más positiva no será el mejor camino para lograr tus objetivos. Culmina todo lo que tienes pendiente y no seas impulsivo en tus decisiones.

22 de septiembre de 2021: Estás confiando en el apoyo de una persona que no se muestra comprometida o interesada. Es el momento de buscar otros soportes si deseas avanzar en tus planes profesionales.

21 de septiembre de 2021: No pierdas tanto tiempo evaluando procesos, necesitas entrar en acción si deseas resolver ese problema que se ha presentado. Asesórate y toma decisiones inmediatas, es el momento.