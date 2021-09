¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, lunes 27 de septiembre de 2021?

Revisa las predicciones que te vaticinan los astros en el horóscopo de este lunes 27 de septiembre. Comienza el día conociendo cómo te irá en el amor, salud, trabajo y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades.

Horóscopo de Aries

Aunque parecía de fácil manejo, esa actividad que has asumido ha resultado más compleja de lo pensado. No dejes de esforzarte ni pierdas el ánimo, solo así conseguirás culminar todo con éxito.

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Aries: últimas predicciones

26 de septiembre de 2021: No emitas juicios ni culpes a personas basándote en comentarios malintencionados que escuches. Podrías señalar a la persona incorrecta y luego deberás de pedir disculpas. Actúa con sensatez.

25 de septiembre de 2021: A pesar de ser siempre directo, ahora estás evadiendo las preguntas de esa persona que necesita seguridad y claridad sobre tus intensiones. Si no respondes a sus dudas podría distanciarse.

24 de septiembre de 2021: Desconfías mucho de esa persona que pretende brindarte su apoyo. No obstante, te será difícil avanzar con tus proyectos si no tienes la ayuda de alguien con más experiencia. Reflexiona y cambia.

23 de septiembre de 2021: Te sientes inseguro de realizar esa inversión, pero hoy conversarás con alguien que te hará ver lo positivo de esa compra y te arriesgarás. Recibes un mensaje de alguien interesado en conocerte.

22 de septiembre de 2021: Ese reconocimiento por tu labor te ha motivado a seguir esforzándote y dar lo mejor de ti. Hoy seguirás sorprendiendo por tus buenos resultados. Pronto llegarán las compensaciones económicas.

21 de septiembre de 2021: Crees tanto en tu capacidad que, posiblemente, estés imponiéndote en asuntos que deberían ser decididos en un consenso. No pierdas la armonía y sé tolerante con tu entorno laboral.