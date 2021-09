¿Qué dice el horóscopo de Capricornio hoy, domingo 26 de septiembre del 2021?

Revisa los pronósticos que te deparan los astros este domingo 26 de septiembre. Inicia el día conociendo cómo te irá en la salud, amor, trabajo, dinero y más.

Recuerda que puedes conocer las predicciones para los siete días en el horóscopo semanal y también para el resto del mes en el horóscopo mensual de La República.

Horóscopo de Capricornio

Sientes que has superado esa etapa de tristeza o pena que te afectó emocionalmente. No obstante, aún hay recuerdos que necesitas eliminar. Esfuérzate y trata de liberarte.

Capricornio

Signo de Tierra: Al ser de energía femenina, la Tierra no inicia, mas bien mantiene, estructura y construye. Tampoco se mueve o cambia de dirección, por lo tanto, puede sostenerse en una idea y trabajarla pacientemente, hasta materializarla. La Tierra reconoce al mundo físico como única realidad y toma todo lo que se relacione con lo espiritual o filosófico con cierto escepticismo.

Su cualidad es cardinal: Esta energía es masculina (acción) y sonará contradictorio, puesto que hablamos de un signo femenino. Se explicaría de la siguiente manera: Capricornio entra en acción (cardinal) para construir en el mundo material (Tierra). Aquí se encuentra el principal motivo del porqué los nativos de este signo no pueden estar quietos; ellos moverán y empujarán todo lo que fuera necesario para construir algo sólido (profesión, bienes, etc.).

Su polaridad es femenina: Acentúa su receptividad a las impresiones del mundo exterior, aprende de lo que ve y lo incorpora. Lo femenino recibe, es un signo que acepta las órdenes, le gusta cumplir con las reglas, las respeta. Alejado de cualquier apasionamiento, puede considerar las cosas con más reflexión y serenidad. Es un signo ecuánime, obra con rectitud, imparcialidad y nunca se deja llevar por la emoción del momento.

Predicción semanal para Capricornio

Te has entregado por completo a tu carrera profesional y has dejado todos los otros aspectos de la vida completamente relegados. Tanto trabajo ha dado sus frutos y te has convertido en una persona de prestigio en tu ámbito profesional. Sin embargo, esta semana sentirás la necesidad de retomar el contacto con aquellos amigos que hace tanto tiempo que no ves. No esperen que después de tanta indiferencia de tu parte te reciban con los brazos abiertos pero si insistes, el enojo se irá y podrás recuperarlos.

Te darás cuenta que tu vida necesita más equilibrio, por eso empezarás una actividad recreativa que te ayudará a desconectarte del trabajo y a reencontrarte con tu parte emocional. Estás muy cómodo con el cargo que ocupas en tu lugar de trabajo. Sin embargo, esta semana te harán una proposición que implica un cargo con mayor jerarquía, mayor sueldo y por supuesto, mayor responsabilidad.

La idea te tomará completamente por sorpresa y al principio pensarás en rechazarla. No lo hagas, es cierto que estás contento en donde estás actualmente pero la vida implica desafíos y cambios, y tú tienes todos los atributos como para enfrentarlos exitosamente En el amor estás en un momento idílico, lleno de pasión y romance. Aprovecha esta semana para hacer las reservaciones y decidirte a hacer ese viajes que hace tanto deseas con tu pareja.

Capricornio: últimas predicciones

25 de septiembre de 2021: Un evento familiar cambiará tu estado de ánimo, hoy te acompañará una alegría que contagiará a todo tu entorno. Solo evita descuidar temas laborales que estarías dejando pendiente.

24 de septiembre de 2021: Estarías por realizar una inversión económica que no te conviene. Sé precavido y no aceleres nada que comprometa tus finanzas. En el amor, aclara las diferencias que tienes con tu pareja.

23 de septiembre del 2021: Una amistad que hace mucho no vez te buscará ofreciéndote una oportunidad laboral bastante positiva. No te conviene evaluar por tanto tiempo algo que será favorable, arriésgate.

22 de septiembre de 2021: Se están presentando oportunidades para salir de esa crisis económica, pero el desánimo no te permite contemplar estas opciones de una forma positiva. Evalúa tu actitud y cambia.

21 de septiembre de 2021: Ese presupuesto que estás por aprobar sobrepasa en gran medida la cantidad que realmente necesitas. No efectúes ninguna transacción hasta evaluar distintos costos de lo que deseas adquirir.