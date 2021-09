¿Qué dice el horóscopo de Cáncer hoy, domingo 26 de septiembre del 2021?

Revisa los pronósticos que te deparan los astros este domingo 26 de septiembre. Inicia el día conociendo cómo te irá en la salud, amor, trabajo, dinero y más.

Horóscopo de Cáncer

Hoy te rodeará un ambiente grato y personas agradables. Ellos te brindarán las atenciones que necesitas para sanar esas heridas que te habían afectado emocionalmente. Lo disfrutarás.

Cáncer

Signo de Agua: Conserva mucho del principio femenino, todo lo interioriza, va hacia adentro y está atento a las señales del mundo exterior. Es receptivo y pasivo, inclina a recibir más que a dar o actuar. Este elemento exalta el lado sensible, lo que les permite entender con facilidad el estado emocional de los demás. El Agua, además, está conectada con lo emotivo, esto hace que se emocionen con mucha facilidad (alegrías o tristezas, todo lo sienten intensamente). El Agua es receptiva y memoriosa.

Su cualidad es cardinal: Este es el principio más activo mezclado con el elemento más emocional (el Agua), inclinando a una fuerte exteriorización (cardinal) de las emociones (Agua). Le resulta muy fácil tomar una decisión si de por medio están comprometidos sus sentimientos. Además, es por la expresión de la energía cardinal que pueden caer en pasiones incontrolables o fuertes arranques emocionales.

Su polaridad es femenina: Una de las cualidades de lo femenino es el altruismo, le importa el bienestar del colectivo, aún a costa del propio. En esta polaridad también está muy desarrollado lo emocional, es por esto que los nativos del signo están tan pendientes de sus sentimientos y del trato que reciben. Contrario a lo masculino, aquí la energía no se desgasta por la rapidez, va lentamente y aprende de los procesos.

Predicción semanal para Cáncer

La alineación de Plutón y la luna indica el inicio de un ciclo de mucha alegría y bienestar tanto sentimental como económico. Los hombres y mujeres de Cáncer comenzarán esta semana un período en el que sentirán mucha gratitud hacia la vida por los logros y las bendiciones que habrán conseguido en todos los aspectos. Esa gratitud que será muy saludable y actuará como un imán atrayendo hacia ustedes situaciones favorables En el ámbito laboral, será una semana muy fructífera. Durante los próximos días la presencia de Marte en este signo les otorgará a todas las personas de Cáncer mucha claridad mental para reflexionar y enmendar los comportamientos errados.

En el ámbito laboral siempre has sido muy competitivo y egoísta. Sin embargo, de esta forma no lograrás crecer porque no se crece encerrado en ti mismo sino relacionándote con los demás. En el terreno sentimental, los hombres y mujeres de Cáncer que estén solos sentirán durante esta semana ganas de dejar de estar. Durante los últimos meses has estado evitando a toda costa tener una relación seria. Tu última pareja te hizo sufrir mucho y te prometiste que nunca volverías a pasar por esa situación.

Has disfrutado mucho del sexo ocasional y las aventuras de una noche. Sin embargo, durante los próximos días comenzarás a sentirte solo y esa soledad no podrá llenarse con una buena noche de sexo. Ha llegado el momento de que vuelvas a apostar por el amor y esta vez será mucho mejor que tu última experiencia.

Cáncer: últimas predicciones

25 de septiembre de 2021: Esa persona a la que quieres enfrentar por sentirte engañado no tendrá el ánimo conciliador y será conveniente buscar otro momento para las aclaraciones. No te conviene precipitarte.

24 de septiembre de 2021: Luego de esa pérdida o cambio que experimentaste, algunas amistades te buscarán para compartir un momento contigo y sacarte de esa tristeza. No evites el contacto, te hará bien distraerte.

23 de septiembre de 2021: Terminas con una alianza o contrato que te generaba muchas limitaciones. Ahora que recuperas tu libertad te encaminarás a nuevos proyectos que serán muy favorables para ti. No te detengas.

22 de septiembre de 2021: Aún estás herido por la actitud que ha tenido esa persona contigo y es posible que te impulses a decir cosas sin filtrar el contenido. No te conviene esta actitud, medita antes de actuar.

21 de septiembre de 2021: Sabes que hay una persona que intenta perjudicar tus proyectos indisponiéndote o privándote de herramientas para culminar tu trabajo. Mantente alerta y todo lo manejarás correctamente.