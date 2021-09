¿Qué dice el horóscopo de Libra hoy, sábado 25 de septiembre del 2021?

Conoce las predicciones que tienen los astros para tu signo zodiacal en el horóscopo de este sábado 25 de septiembre. Déjate guiar por los vaticinios del Tarot para que puedas realizar mejores elecciones en tu futuro.

Comienza el día conociendo cómo te irá en el amor, salud, trabajo y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades.

Horóscopo de Libra

No tomes a la ligera temas económicos que tengas que tratar en el día, especialmente si debes de entregar algún dinero o realizar pagos. Es posible que alguien se aproveche de tu distracción.

Libra

Signo de Aire: Una energía de extraversión, lo que les facilita la posibilidad de expresar lo que piensan. La libertad es una característica de los signos de Aire, no les gusta que les manden, es necesario convencerlos mostrándoles razones. El establecer vínculos es otra de sus características, les resulta muy fácil entrar en contacto con todo tipo de personas, tienen deseo de aprender y mostrar lo que saben.

Su cualidad es cardinal: Esta energía es activa, permite entrar en acción y en movimiento. Sumado al Aire (vínculo), la cualidad Cardinal en el signo de Libra es el impulso (cardinal) por relacionarse con los demás (Aire). Si bien se los juzga de indecisos, cuando toman una decisión pasan inmediatamente a ejecutar. La creatividad es otra característica de los cardinales y en Libra esto se acentúa por la regencia de Venus (arte).

Su polaridad es masculina: Incrementa la capacidad de acción, necesitan estar en constante movimiento, haciendo algo o gestionando. La mayoría de sus ideas (Aire) las llevan a la acción (polaridad masculina + energía cardinal), piensan y ejecutan, ese es su proceder. Como mencionamos, aquí la regencia es de Venus (atracción), haciendo que sus gestos y maneras tengan un encanto especial, pero esta regencia planetaria no atenúa la influencia masculina del signo: son reflexivos, mentales, necesitan de razones y, por lo tanto, no son sensibles a la emoción o al puro sentimiento.

Predicción semanal para Libra

En cuanto al ámbito social la gente de Libra tendrá una semana muy agitada. El fin de semana asistirás a una reunión familiar en donde pasarás un muy buen momento Estás atravesando un período de mucha exigencia a nivel laboral. Se ha producido una vacante para un puesto importante de la empresa donde trabajas. Tú eres el candidato que tiene mayores probabilidades de quedarse con el puesto, sin embargo no eres el único que lo anhela.

Por lo tanto, sé sumamente cuidadoso con tus colegas, no permitas que con falsos rumores socaven tu autoestima. Tienes una meta, no te desvíes de ella por tonterías. Confía en tu intuición que será la mejor guía para saber qué decir y qué hacer en cada momento En el terreno sentimental, el hombre y la mujer de Libra estaban muy ilusionados con una persona que habían conocido recientemente y con la que planeaban comenzar una relación. Sin embargo, esta semana descubrirás que este hombre ya tiene una pareja estable y que lo único que pretendía contigo era pasar un buen momento. Es algo doloroso pero lograrás salir adelante gracias a tus amigos y tus familiares, los cuales te brindarán un apoyo incondicional.

No obstante, el amor está cerca de ti, más cerca de lo que crees. No es un desconocido, todo lo contrario, lo conoces hace mucho pero nunca te has fijado en él, lo cual es una lástima porque harían una excelente pareja.

Libra: últimas predicciones

24 de septiembre de 2021: Esa persona está haciendo lo posible por agradarte, pero no estás percibiendo los cambios y es posible que esto la decepcione. Aún estás a tiempo de mostrar una actitud diferente, valórala.

23 de septiembre de 2021: Son tantas cosas que debes atender que, posiblemente, te sientas estresado y mal humorado. No te conviene discutir con el entorno que te rodea. Controla tu carácter y trata de organizarte.

22 de septiembre de 2021: Dejas las dudas de lado y tomarás la decisión de solicitar el apoyo de esa amistad que estará dispuesta a ayudarte. Con su apoyo lograrás concretar ese proyecto que tanto te entusiasma.

21 de septiembre de 2021: La gratitud que le tienes a una amistad te hará poner el hombro en ese problema que está enfrentando. Gracias a tu apoyo podrá resolver en poco tiempo ese incidente. Te sentirás satisfecho.

20 de septiembre de 2021: Tendrás que realizar un desplazamiento o viaje corto que será bastante favorable, no lo postergues. En lo sentimental, pones condiciones a esa persona que actúa de forma tan inestable.

19 de septiembre de 2021: Tienes que ser más consecuente con tus actos. Tu manera de ser está despertando ilusiones en alguien que, posiblemente, no te interese como pareja y luego tu distancia podría confundir.