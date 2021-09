¿Qué dice el horóscopo de Géminis hoy, sábado 25 de septiembre del 2021?

Conoce las predicciones que tienen los astros para tu signo zodiacal en el horóscopo de este sábado 25 de septiembre. Déjate guiar por los vaticinios del Tarot para que puedas realizar mejores elecciones en tu futuro.

Comienza el día conociendo cómo te irá en el amor, salud, trabajo y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades.

Horóscopo de Géminis

Se abren nuevos retos y oportunidades para tu crecimiento, pero el temor a equivocarte y perder lo conseguido te estaría paralizando. No te detengas y arriésgate, será positivo.

Géminis

Signo de Aire: Al igual que el Fuego, este elemento es masculino, pero con una expresión más moderada. Aquí la actividad es principalmente mental, los de Aire siempre están pensando en algo, además les interesa aprender y compartir aquello que saben. Tienden a analizarlo todo, esto les dificulta experimentar la vida sentimental o el sentir. Para ellos la razón está por encima de todo.

Su cualidad es mutable: Al ser una mezcla del principio masculino y femenino, la tendencia es alternar entre ambas polaridades dando acciones contradictorias: Se animan por algo que luego sueltan; empiezan para no continuar, etc. Hay dualidad en esta expresión y mucha flexibilidad; a los mutables les resulta fácil estar en un extremo o en otro; pueden mirar el mundo con distintos lentes, desde distintos ángulos y en cada uno, mostrar una gran adaptación.

Su polaridad es masculina: De aquí nace esa característica por no estar quietos, es una energía activa, inclina al movimiento y la acción incesante. Son de exteriorizar, como todo signo masculino, no se quedan con lo que piensan o sienten, tienden a decir sin pensar en las consecuencias. La creatividad es otra característica, los signos masculinos siempre están ideando nuevas metas por alcanzar.

Predicción semanal para Géminis

La gente de Géminis se ha comportado muy negligentemente con su salud durante los últimos meses y esta semana comenzarán a pagar las consecuencias de ese error. Durante los próximos días el dolor de muelas te obligará a visitar al dentista Será una semana en la que gracias a la influencia de Urano sobre tu signo, surgirán en tu mente grandes ideas que si consigues concretarlas te permitirán tener un respiro económico que tanto necesitas en este momento.

Estás muy bien auspiciado en el ámbito de los negocios pero debes ponerte en movimiento. Deja a un lado la depresión por tus problemas de dinero y busca la forma de obtener los recursos que te permitan implementar tu emprendimiento comercial.

Verás como el éxito y la estabilidad económica llega a tu vida. Durante esta semana la presencia de Marte en este signo les otorgará a todas las personas de Géminis mucha claridad mental para reflexionar y enmendar los comportamientos errados. En el ámbito laboral siempre has sido muy competitivo y egoísta. Sin embargo, de esta forma no lograrás crecer porque no se crece encerrado en ti mismo sino relacionándote con los demás

En cuanto al terreno amoroso, los hombres y mujeres de Géminis que estén solteros no experimentarán ninguna variación en su situación sentimental durante esta semana. Están viviendo una etapa en la que se les hace muy difícil entablar relaciones sentimentales duraderas.

Géminis: últimas predicciones

24 de septiembre de 2021: Estás haciéndote muchas ilusiones con esa propuesta que ha llegado a tus manos. No te dejes llevar por el entusiasmo o por las expectativas y conoce todos los detalles antes de vincularte.

23 de septiembre de 2021: Es posible que un superior no se encuentre a favor de algunas propuestas que has hecho y esto te incomode. Usa tu poder de convencimiento para cambiar su parecer, puedes lograrlo.

22 de septiembre de 2021: Ese dinero que estás por recibir debes de distribuirlo en distintos pagos y no te conviene darles prioridad a compras superficiales. Una mala administración podría traerte problemas.

21 de septiembre de 2021: No cortes de manera radical ese pacto o alianza laboral, hay pendientes económicos que necesitas aclarar y precipitarte podría complicar el panorama. Si esperas, negociarás a tu favor.

20 de septiembre de 2021: No estás siendo muy flexible con alguien que está tratando de entenderte para mantener la armonía y llegar a un acuerdo. Si no te muestras conciliador las complicaciones comenzarán.

19 de septiembre de 2021: Podrías ser un tanto impositivo al defender tu punto de vista. La persona que tienes al lado puede sentir que no entiendes razones que no sean las tuyas y se alejaría si no cambias de actitud.