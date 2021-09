Horóscopo de hoy domingo 26 de septiembre del 2021: consulta las predicciones por signo zodiacal.

Inicia tu día revisando el horóscopo de hoy, domingo 26 de septiembre de 2021. Conoce qué predicen los astros según tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. También puedes conocer cómo le irá a tus familiares y amigos en la salud, amor, trabajo, economía y otros aspectos de acuerdo a los acertados vaticinios en el tarot de Jhan Sandoval.

Asimismo, puedes ver los designios para los siguientes siete días en el horóscopo semanal y saber qué dice la astrología para todo el mes en el horóscopo mensual de La República.

Aries hoy

No emitas juicios ni culpes a personas basándote en comentarios malintencionados que escuches. Podrías señalar a la persona incorrecta y luego deberás de pedir disculpas. Actúa con sensatez.

Tauro hoy

Serás muy inteligente para escoger las palabras adecuadas que permitan calmar los ánimos de ese familiar con el que venías discutiendo. Solo evita que pleitos sin importancia se repitan.

Géminis hoy

Esa persona ha recapacitado y te buscará para limar las asperezas y volver a comenzar. Su cambio es sincero y no te conviene ser indiferente por defender tu orgullo. Dale una oportunidad.

Cáncer hoy

Hoy te rodeará un ambiente grato y personas agradables. Ellos te brindarán las atenciones que necesitas para sanar esas heridas que te habían afectado emocionalmente. Lo disfrutarás.

Leo hoy

Iniciarás el día con una gran energía, organizarás tu agenda y no perderás el tiempo pues tienes en mente realizar varias actividades. Por la noche te rodearán amigos o familiares, te divertirás.

Virgo hoy

Estarías malinterpretando la falta de comunicación que tienes con esa persona. Controla tus pensamientos, ellos pueden conducirte a un estado obsesivo. Terminas el día dialogando y reconciliándote.

Libra hoy

Todo empieza a esclarecerse. Aparecerán las soluciones a ese problema que tanto te ha preocupado, pero tus pensamientos seguirían siendo pesimistas y no debes de permitirlo. Cambia.

Escorpio hoy

No te dejes envolver tanto por la ilusión, podrías precipitarte y ser muy evidente ante esa persona que recién has conocido. Respeta los procesos y ve lentamente, solo así te ganarás su confianza.

Sagitario hoy

Por intentar despertar la admiración de esa persona por ti, estarías actuando de una forma muy diferente a tu naturaleza. Cuidado, podrías alejarla y luego no habría forma de rectificar.

Capricornio hoy

Sientes que has superado esa etapa de tristeza o pena que te afectó emocionalmente. No obstante, aún hay recuerdos que necesitas eliminar. Esfuérzate y trata de liberarte.

Acuario hoy

Los problemas a tu alrededor han aumentado porque has estado evadiendo muchas situaciones. Hoy tendrás que darle cara a cada obstáculo que se ha presentado. Esfuérzate y triunfarás.

Piscis hoy

El silencio de esa persona te impulsa a acercarte para recuperar la atención que antes te brindaba. No lo hagas si no estás seguro del siguiente paso. No debes avanzar para luego retroceder.