¿Qué dice el horóscopo de Virgo hoy, viernes 24 de septiembre del 2021?

Conoce las predicciones que tienen los astros para tu signo zodiacal en el horóscopo de este viernes 24 de septiembre. Déjate guiar por los vaticinios del Tarot para que puedas realizar mejores elecciones en tu futuro.

Comienza el día conociendo cómo te irá en el amor, salud, trabajo y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades.

Horóscopo de Virgo

Sabrás negociar para llegar a ese acuerdo o convenio que tanto habías esperado. Esta alianza te llevará a todos los objetivos que tenías propuestos. Cierras el día en una reunión familiar.

Virgo

Signo de Tierra: Volvemos a un terreno de introspección, aquí la energía vuelve a replegarse y a no mostrarse fácilmente. Los signos de Tierra son prudentes, no se lanza abruptamente como el Fuego, piensan en las consecuencias de todo y solo al sentirse seguros se animan a entrar en acción. Son concretos, nunca se andan por las ramas, ni se pierden en fantasías, van al grano.

Su cualidad es Mutable: El ir y venir de la energía mutable aumenta de sobremanera su indecisión e inquietud; necesitan hacer algo, pero muchas veces no saben qué ni cómo. Lo mutable mezcla el principio masculino con el femenino: por momentos parecen sumisos y tímidos (principio femenino), pero esto resulta ser una sutil estrategia con la que logran dominar a los demás (principio masculino). La mutabilidad provee de objetividad, lo que les permite ponerse en distintos ángulos y apreciar al detalle cualquier situación.

Su polaridad es femenina: Son ecuánimes, obra con imparcialidad, alejados de apasionamientos. Esta polaridad también les brinda serenidad para actuar, no se impulsan ni pierden el control. Desarrollan mucho la introspección, su mirada es hacia adentro y no se dejan llevar por estímulos externos. Otra característica es la paciencia, soportan bastante y trabajan con mucha calma, esto favorece el resultado de cualquier actividad que realicen.

Predicción semanal para Virgo

Durante los últimos meses has experimentado malestares frecuentes e intensos, sobre todo en la cabeza. No les has dado importancia pero esta semana descubrirás que eran síntomas que provocados por un problema de salud importante. La patología no será grave pero sí requerirá que cambies totalmente tu estilo de vida. En el terreno amoroso, has comenzado recientemente una relación y estás muy contento y animado.

Aunque conoces desde hace muy poco a tu pareja, sientes que realmente puedes construir algo a futuro con ella. No obstante, en tu trabajo te ofrecerán el cargo que tanto deseabas pero tendrás que mudarte de ciudad. Será una excelente oportunidad a nivel profesional y aceptarás sin dudarlo. Sin embargo, vas a reflexionar mucho acerca de tu relación sentimental. Sabes que es muy difícil mantener una pareja a la distancia pero dudarás sobre si es muy apresurado pedirle que vaya contigo.

No tienes que decidirlo esta semana, tómate tu tiempo para que la determinación que tomes sea la correcta. En el ámbito económico las personas de Virgo tendrán sorpresas muy agradables durante esta semana. Estabas cansado de lidiar con problemas económicos. Por este motivo, hace unas semanas organizaste un estricto plan que te permitiera manejar mejor tus ingresos. Durante los próximos días descubrirás que el plan ha resultado sumamente exitoso y no sólo te permitirá llegar a fin de mes sin sobresaltos sino que además podrás comenzar a ahorrar.

Virgo: últimas predicciones

23 de septiembre de 2021: Se han presentado varios obstáculos en esa actividad que vienes desarrollando. Es el momento de detenerte y evaluar bien tu estrategia. Cierras el día asesorándote por alguien con experiencia.

22 de septiembre de 2021: La inversión que piensas hacer no generará frutos de manera inmediata y la espera podría generar tensión, sé precavido. En lo sentimental, esfuérzate por olvidar esos recuerdos que te lastiman.

21 de septiembre de 2021: Lo que sientes por esa persona a nivel sentimental está aumentando, pero desde el lado del capricho y la obsesión. No fuerces situaciones que aún no deben de suceder. Controla tus impulsos.

20 de septiembre de 2021: Rompes con estructuras que te han acompañado por muchos años a nivel laboral para comenzar una nueva etapa. Pronto tendrás al frente un panorama muy amplio, no te limites y avanza.

19 de septiembre de 2021: No debes preocuparte tanto por las formas o las apariencias. Esa relación que aparenta estabilidad está inmersa en rutinas que podrían enfriar pasiones y amor. Recupera la intensidad.