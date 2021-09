¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, viernes 24 de septiembre del 2021?

Conoce las predicciones que tienen los astros para tu signo zodiacal en el horóscopo de este viernes 24 de septiembre. Déjate guiar por los vaticinios del Tarot para que puedas realizar mejores elecciones en tu futuro.

Comienza el día conociendo cómo te irá en el amor, salud, trabajo y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades.

Horóscopo de Tauro

Habías planificado comenzar una nueva actividad que, posiblemente, tengas que cancelar debido a imprevistos que irían surgiendo. Paciencia, todo irá resolviéndose y podrás continuar.

Tauro

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior.

Predicción semanal para Tauro

Te sientes con mucha energía y eso te ha llevado a comprometerte en muchas actividades y asumir obligaciones que te generan un estrés adicional. Producto de esa tensión aparecerán durante los próximos días dolores de cabeza y molestias en la columna. Por ahora no tienes ninguna patología grave pero si no encuentras una forma de descargar los nervios mediante una actividad física, tendrás serios problemas de salud en los próximos meses. Estás trabajando en un lugar que no te gusta y en el que no puedes desarrollar ninguna de tus habilidades o capacidades.

Esta situación te provoca mucha frustración y tristeza pero no estás haciendo nada para cambiarla. Sin embargo, esta semana te reencontrarás con un amigo de la infancia que motivará nuevamente y que con su optimismo te hará sentir que puedes cambiar lo que no te gusta de tu vida.

Este encuentro será crucial para ti porque a partir de él comenzar a realizar cambios que dentro de un tiempo permitirán renunciar al trabajo que te hace tan miserable. En el terreno sentimental, los hombres y las mujeres de este signo tendrán días complicados. Esta semana comenzará para la gente de Tauro un ciclo donde habrá una gran tendencia al adulterio y a desear relaciones imposibles o poco convenientes.

Esto no significa que las cosas con tu pareja no estén bien, simplemente sentirás muchos deseos de vivir la adrenalina de una relación prohibida. Estás enamorado de tu pareja, no querrás involucrarte emocionalmente con tu amante, sólo estarás interesado en tórridos encuentros sexuales.

Tauro: últimas predicciones

23 de septiembre de 2021: Luego de esa fuerte discusión, alguien intentará mediar entre tú y esa persona para que ambos se reconcilien. Muestra la madurez que te caracteriza y olvida los resentimientos, será lo mejor.

22 de septiembre de 2021: Empiezas a relacionarte con esa persona que parecía distante y malhumorada. Te darás cuenta que su forma de ser es distinta a lo que pensaste y en poco tiempo formarán una buena amistad.

21 de septiembre de 2021: Recibirás comunicación de esa oferta laboral a la que postulaste. No tengas temor y confía en tus talentos, lograrás resaltar y es posible que cierres un acuerdo que te permita crecimiento.

20 de septiembre de 2021: Llegas a un acuerdo muy favorable para trabajar en sociedad con una persona que cuenta con los recursos y la experiencia necesaria para concretar ese proyecto que te permitirá crecimiento.

19 de septiembre de 2021: Una amistad que admiras por su seguridad y fortaleza te ayudará a despejar tu mente y mirar el panorama con mayor claridad. Abrirás la semana con más decisión y encaminado hacia el éxito.