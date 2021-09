¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, viernes 24 de septiembre del 2021?

Conoce las predicciones que tienen los astros para tu signo zodiacal en el horóscopo de este viernes 24 de septiembre. Déjate guiar por los vaticinios del Tarot para que puedas realizar mejores elecciones en tu futuro.

Comienza el día conociendo cómo te irá en el amor, salud, trabajo y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades.

Horóscopo de Piscis

Has estado descuidando algunas de tus funciones y es posible que surjan quejas de tus superiores. No pierdas motivación y demuestra toda tu capacidad. Así conservarás una buena imagen.

Piscis

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Predicción semanal para Piscis

Esta semana, las personas de Piscis experimentarán grandes desilusiones en el ámbito de la amistad. Le habías contado a uno de tus mejores amigos un secreto pero él traicionará tu confianza y se lo contará a otra persona. Te sientes furioso y dolido a la vez y es perfectamente comprensible. Sin embargo, no intentes hablar hoy con él, espera unos días y cuando te tranquilices sería bueno que escuches lo que tiene para decirte.

Si el lazo de amistad que los une es verdadero lograrán superar esta situación. En el ámbito laboral, el desafío de esta semana será mejorar la forma de comunicarte que tienes con tu entorno de trabajo. En el ámbito económico y de las finanzas, tu economía está cada vez mejor y durante los próximos días te permitirás adquirir aquellos objetos que deseabas hace tiempo. En el terreno sentimental, el hombre de Piscis tendrá durante esta semana discusiones con su pareja. Sin embargo, si reflexionas te darás cuenta que eres tú el que origina la mayoría de las peleas. No obstante, el problema no está en tu relación sentimental, allí hay mucho amor a pesar de los roces que puedan existir.

Por su parte, la mujer de Piscis que esté sola recibirá algunas sorpresas agradables esta semana. Hay un amigo que desde hace tiempo quiere presentarte a una persona pero por diferentes motivos la presentación no ha podido ser concretada. Sin embargo, durante los próximos días finalmente conocerás a esa persona y será amor a primera vista.

Piscis: últimas predicciones

23 de septiembre de 2021: Has culminado una actividad encomendada, pero es posible que la compensación económica demore en llegar. Pon tus condiciones para que los retrasos no afecten a tu estabilidad.

21 de septiembre de 2021: No te quedes con lo que escuchas a tu alrededor y busca a esa persona. Si te muestras firme no tendrá más opción que enfrentarte y aclarar cada una de tus dudas. Luego tomarás una decisión.

20 de septiembre de 2021: Advertirás una estafa económica antes que está se materialice. En adelante, deberás de ser más cuidadoso de tus transacciones y no impulsarte a realizar alguna inversión si no te sientes seguro.

19 de septiembre de 2021: Mostrarás tu lado protector y esto enamora a la persona que te interesa. No obstante, buscarás en respuesta cierta sumisión que, posiblemente, no encuentres. Evita actitudes dominantes.

18 de septiembre de 2021: Estás siendo muy duro con esa persona que quiere darte explicaciones para evitar que tomes una decisión radical. Que el rencor no tome decisiones por ti. Luego podrías arrepentirte, reflexiona.