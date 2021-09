¿Qué dice el horóscopo de Sagitario hoy, miércoles 22 de septiembre del 2021?

Conoce las predicciones que te vaticinan los astros en el horóscopo de este miércoles 22 de septiembre. Comienza el día conociendo cómo te irá en el amor, salud, trabajo y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades.

Horóscopo de Sagitario

No te dejes llevar por las ilusiones que te genera esa persona que conociste. Conviene ir lentamente y asegurarte que la química sea verdadera. Solo así sabrás si vale la pena seguir avanzando.

Sagitario

Signo de Fuego: Estos signos tienen mucha energía, por eso se los cataloga de masculinos, pues tienen necesidad de saltar, correr, dirigirse y manifestarse. La pasión es otra característica, son muy fogosos. Algo que los distingue y que está muy presente en Sagitario es la franqueza, siempre dicen lo que sienten o piensan, sin ningún tipo de filtro. El Fuego es arrollador, cuando no se maneja bien esta energía, puede dar cierta crueldad o insensibilidad para actuar.

Su cualidad es mutable: La inquietud es lo que resalta, le da curiosidad saber, explorar, cruzar más allá de la frontera, pero sin saber qué hacer después. Hay en ellos una gran capacidad de adaptación, esto les permite transitar cualquier sendero sin complicarse. La mutabilidad brinda un grado de empatía que le permite entender las razones más extrañas, esto amplifica su capacidad de comprensión al otro.

Su polaridad es masculina: Es el principio de actividad, como lo mencionamos, no pueden estar quietos, necesitan hacer algo o dirigirse a algún lugar. Esto mismo, lo impulsa a emprender, si tienen una idea en la cabeza, buscan la forma de llevarla a la acción. El problema es que lo masculino es una energía autoritaria e impositiva, un Sagitario tendrá tendencia a dar órdenes e imponerse. Lo pasional también es característica de lo masculino, todo lo que hagan tendrá una motivación intensa, no les falta entusiasmo para cada aventura.

Predicción semanal para Sagitario

La gente de Sagitario no tendrá una buena en lo se refiere a su salud. A partir del lunes y durante las próximas dos semanas pueden presentarse algunos problemas graves en los órganos reproductivos tanto de las mujeres como de los hombres de este signo. En el ámbito profesional y laboral, las personas de Sagitario han pasado por una etapa de confusión e indecisión durante los últimos meses. Sin embargo, a partir de esta semana comenzará un ciclo en donde la alineación de planetas te influirá positivamente brindándote claridad en tus objetivos.

A partir de ese momento, sabrás qué quieres conseguir y eso hará que las cosas sean mucho más fáciles. Es un día ideal para las transacciones comerciales, la compra y venta de inmuebles y la firma de contratos. Si esperabas ansiosamente la autorización para un crédito probablemente tengas novedades alentadoras durante los próximos días. A partir del miércoles, comenzará un período que durará aproximadamente tres semanas y que será muy propicio para los traslados, las mudanzas o para aquellas personas que deban radicarse en el exterior. Hoy reaparecerán amigos del pasado con los que habías dejado de tener contacto por los constantes celos de tu pareja.

Llevas una relación de mucho tiempo y empezarás a darte cuenta que tal vez has cedido mucho ante los caprichos de la persona que amas. Todavía estás a tiempo de recuperar amistades fieles que estarán junto a ti en los momentos más difíciles de tu vida, aprovecha esta oportunidad y no la pierdas.

Sagitario: últimas predicciones

21 de septiembre de 2021: Queda atrás esa pena o nostalgia que te invadía. Vuelve la armonía a tu hogar y esto le dará un giro a tu estado emocional. Luego de analizarlo bien, decides cerrar esa sociedad, será muy favorable.

20 de septiembre de 2021: Estás acumulando muchas emociones y no te hace bien. Ha llegado el momento de buscar a esa persona que extrañas y disculparse mutuamente por los errores. Ambos lo necesitan.

19 de septiembre de 2021: Las preocupaciones económicas no deberían estar por encima de otros temas importantes como la familia o el amor. Estarías dejando de lado a los tuyos por resolver temas financieros.

18 de septiembre de 2021: Tu competencia está sacando ventaja de todos tus descuidos. Hoy cambias de estrategia y decidirás acercarte a potenciales socios que te permitan un mayor respaldo, será lo mejor.

17 de septiembre de 2021: Tu deseo por salir de una labor que ya no te satisface está haciendo que apuntes a terrenos muy diferentes, donde no estaría acompañándote la experiencia. No te arriesgues sin asesorarte.