Revisa las predicciones que te vaticinan los astros en el horóscopo de este lunes 20 de septiembre de 2021. Comienza el día conociendo cómo te irá en el amor, salud, trabajo y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades.

Horóscopo de Sagitario

Estás acumulando muchas emociones y no te hace bien. Ha llegado el momento de buscar a esa persona que extrañas y disculparse mutuamente por los errores. Ambos lo necesitan.

Sagitario

Signo de Fuego: Estos signos tienen mucha energía, por eso se los cataloga de masculinos, pues tienen necesidad de saltar, correr, dirigirse y manifestarse. La pasión es otra característica, son muy fogosos. Algo que los distingue y que está muy presente en Sagitario es la franqueza, siempre dicen lo que sienten o piensan, sin ningún tipo de filtro. El Fuego es arrollador, cuando no se maneja bien esta energía, puede dar cierta crueldad o insensibilidad para actuar.

Su cualidad es mutable: La inquietud es lo que resalta, le da curiosidad saber, explorar, cruzar más allá de la frontera, pero sin saber qué hacer después. Hay en ellos una gran capacidad de adaptación, esto les permite transitar cualquier sendero sin complicarse. La mutabilidad brinda un grado de empatía que le permite entender las razones más extrañas, esto amplifica su capacidad de comprensión al otro.

Su polaridad es masculina: Es el principio de actividad, como lo mencionamos, no pueden estar quietos, necesitan hacer algo o dirigirse a algún lugar. Esto mismo, lo impulsa a emprender, si tienen una idea en la cabeza, buscan la forma de llevarla a la acción. El problema es que lo masculino es una energía autoritaria e impositiva, un Sagitario tendrá tendencia a dar órdenes e imponerse. Lo pasional también es característica de lo masculino, todo lo que hagan tendrá una motivación intensa, no les falta entusiasmo para cada aventura.

Sagitario: últimas predicciones

19 de septiembre de 2021: Las preocupaciones económicas no deberían estar por encima de otros temas importantes como la familia o el amor. Estarías dejando de lado a los tuyos por resolver temas financieros.

18 de septiembre de 2021: Tu competencia está sacando ventaja de todos tus descuidos. Hoy cambias de estrategia y decidirás acercarte a potenciales socios que te permitan un mayor respaldo, será lo mejor.

17 de septiembre de 2021: Tu deseo por salir de una labor que ya no te satisface está haciendo que apuntes a terrenos muy diferentes, donde no estaría acompañándote la experiencia. No te arriesgues sin asesorarte.

16 de septiembre de 2021: Luego de tanto esfuerzo, llegan a ti las compensaciones económicas que habías esperado. Tú tiendes al derroche y sería perjudicial que destines tu dinero en compras innecesarias.

15 de septiembre de 2021: Una persona con sentido práctico te ayudará a organizar esa documentación que tantas complicaciones te ha generado. Mantén el orden y no te distraigas, en poco tiempo todo se resolverá.

14 de septiembre de 2021: A pesar de tu insistencia, deberás de descartar ese proyecto por falta de capitales, pero paciencia, estás próximo a recibir una propuesta de trabajo que te permitirá mucho crecimiento.