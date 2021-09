Revisa las predicciones que te vaticinan los astros en el horóscopo de este lunes 20 de septiembre de 2021. Comienza el día conociendo cómo te irá en el amor, salud, trabajo y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades.

Horóscopo de Géminis

No estás siendo muy flexible con alguien que está tratando de entenderte para mantener la armonía y llegar a un acuerdo. Si no te muestras conciliador las complicaciones comenzarán.

Signo de Aire: Al igual que el Fuego, este elemento es masculino, pero con una expresión más moderada. Aquí la actividad es principalmente mental, los de Aire siempre están pensando en algo, además les interesa aprender y compartir aquello que saben. Tienden a analizarlo todo, esto les dificulta experimentar la vida sentimental o el sentir. Para ellos la razón está por encima de todo.

Su cualidad es mutable: Al ser una mezcla del principio masculino y femenino, la tendencia es alternar entre ambas polaridades dando acciones contradictorias: Se animan por algo que luego sueltan; empiezan para no continuar, etc. Hay dualidad en esta expresión y mucha flexibilidad; a los mutables les resulta fácil estar en un extremo o en otro; pueden mirar el mundo con distintos lentes, desde distintos ángulos y en cada uno, mostrar una gran adaptación.

Su polaridad es masculina: De aquí nace esa característica por no estar quietos, es una energía activa, inclina al movimiento y la acción incesante. Son de exteriorizar, como todo signo masculino, no se quedan con lo que piensan o sienten, tienden a decir sin pensar en las consecuencias. La creatividad es otra característica, los signos masculinos siempre están ideando nuevas metas por alcanzar.

Géminis: últimas predicciones

19 de septiembre de 2021: Podrías ser un tanto impositivo al defender tu punto de vista. La persona que tienes al lado puede sentir que no entiendes razones que no sean las tuyas y se alejaría si no cambias de actitud.

18 de septiembre de 2021: Tendrás que desembolsar una cantidad de dinero para solventar gastos que habías asumido en ese acuerdo o sociedad. Las compensaciones serán muy beneficiosas, confía en el proyecto.

17 de septiembre de 2021: Alguien te hará ver cosas que no habías considerado a la hora de vincularte en esa inversión o negocio en el que estás inmerso. No seas radical ni des marcha hacia atrás, espera y analiza.

16 de septiembre de 2021: Tu experiencia profesional y capacidad te están haciendo indispensable para resolver problemas complejos. Hoy seguirás resaltando, pero evita descuidar otros ámbitos como el sentimental.

14 de septiembre de 2021: Has sido muy cortante con la persona que amas y es posible que alguien intente aprovecharse de la situación para ponerla en tu contra. Toma acciones inmediatas y busca la reconciliación.