Revisa las predicciones que te vaticinan los astros en el horóscopo de este lunes 20 de septiembre de 2021. Comienza el día conociendo cómo te irá en el amor, salud, trabajo y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades.

Horóscopo de Escorpio

Tu labor está siendo positiva, pero el comentario de algunas personas te hace desconfiar de tus avances y esto no te permite culminar con lo que estás desarrollando. No lo permitas.

Escorpio

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Aries: últimas predicciones

19 de septiembre de 2021: No perderás el tiempo. Invertirás horas en seguir mejorando tu técnica en aquella actividad que tanto te está costando dominar. Cuida también de los tuyos, te sienten algo distante.

18 de septiembre de 2021: Llegan a tu mente ideas creativas que intentarás plasmar en la realidad y serán todo un éxito. Gracias a tu constancia y el apoyo que recibirás de amistades, empezarás a crecer profesionalmente.

17 de septiembre de 2021: Hay una etapa que ha terminado en tu vida y aunque aún te cuesta asumirlo, era necesario cerrar ese capítulo para que abras nuevas puertas. En poco tiempo podrás comprobarlo.

16 de septiembre de 2021: Estás pendiente de los mensajes o la comunicación de alguien que te interesa sentimentalmente. Esto te mantendría distraído y podría conducirte a errores que compliquen tu labor.

15 de septiembre de 2021: Sientes que esa actividad laboral está llegando a su final. Antes que todo termine intentarás dar el salto buscando alianzas gracias a la red que contactos que tienes. Algo nuevo llegará.

14 de septiembre de 2021: Te resulta interesante esa propuesta de alianza que has recibido de parte de una amistad, pero sabes que su temperamento sería un problema a la hora de trabajar y decidirás descartarla.