Comienza el día revisando las predicciones más acertadas de Jhan Sandoval en el horóscopo de hoy, domingo 19 de septiembre, para tu signo del zodiaco. Averigua qué pronostican los astros para diversos aspectos de tu vida como el trabajo, salud, dinero, amor, y más.

Además, puedes conocer cómo le irá a tu círculo de amigos y familiares de cuerdo a cada signo: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Asimismo, si quieres saber qué te vaticina la astrología durante la semana y el mes, también puedes mirar el horóscopo semanal y horóscopo mensual en La República.

Aries hoy

No permitas que el miedo te haga desdibujar la realidad, podrías caer en pensamientos obsesivos que solo te dañarían. Controla tu mente y cree en tu fortaleza; todo se encaminará positivamente.

Tauro hoy

Una amistad que admiras por su seguridad y fortaleza te ayudará a despejar tu mente y mirar el panorama con mayor claridad. Abrirás la semana con más decisión y encaminado hacia el éxito.

Géminis hoy

Podrías ser un tanto impositivo al defender tu punto de vista. La persona que tienes al lado puede sentir que no entiendes razones que no sean las tuyas y se alejaría si no cambias de actitud.

Cáncer hoy

Las insinuaciones son evidentes y tus deseos por aproximarte y ceder a la pasión irían en aumento. No te adelantes si no tienes en claro los sentimientos e intenciones de quien te interesa.

Leo hoy

Estás confiando en los resultados de tu trabajo y te permitirás algunos lujos que compartirás con las personas que amas. Te rodeará un ambiente cálido y de buena compañía que disfrutarás.

Virgo hoy

No debes preocuparte tanto por las formas o las apariencias. Esa relación que aparenta estabilidad está inmersa en rutinas que podrían enfriar pasiones y amor. Recupera la intensidad.

Libra hoy

Tienes que ser más consecuente con tus actos. Tu manera de ser está despertando ilusiones en alguien que, posiblemente, no te interese como pareja y luego tu distancia podría confundir.

Escorpio hoy

No perderás el tiempo. Invertirás horas en seguir mejorando tu técnica en aquella actividad que tanto te está costando dominar. Cuida también de los tuyos, te sienten algo distante.

Sagitario hoy

Las preocupaciones económicas no deberían estar por encima de otros temas importantes como la familia o el amor. Estarías dejando de lado a los tuyos por resolver temas financieros.

Capricornio hoy

Contrario a tu naturaleza, hoy mostrarás una forma de ser más espontánea, alegre y expresiva frente a tu pareja. Deseas recuperar su atención y no te fallará la técnica para conseguirlo.

Acuario hoy

Sientes que pierdes el amor de tu pareja y tu deseo por conservarla te llevaría a los extremos haciendo que muestres una forma de ser que roce lo pasional pero también lo posesivo, evítalo.

Piscis hoy

Mostrarás tu lado protector y esto enamora a la persona que te interesa. No obstante, buscarás en respuesta cierta sumisión que, posiblemente, no encuentres. Evita actitudes dominantes.