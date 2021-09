Horóscopo de Sagitario para hoy viernes 17 de septiembre de 2021

Horóscopo de Sagitario hoy

Tu deseo por salir de una labor que ya no te satisface está haciendo que apuntes a terrenos muy diferentes, donde no estaría acompañándote la experiencia. No te arriesgues sin asesorarte.

Fechas:

23 de noviembre - 21 de diciembre

Signo de Fuego: Estos signos tienen mucha energía, por eso se los cataloga de masculinos, pues tienen necesidad de saltar, correr, dirigirse y manifestarse. La pasión es otra característica, son muy fogosos. Algo que los distingue y que está muy presente en Sagitario es la franqueza, siempre dicen lo que sienten o piensan, sin ningún tipo de filtro. El Fuego es arrollador, cuando no se maneja bien esta energía, puede dar cierta crueldad o insensibilidad para actuar.

Su cualidad es mutable: La inquietud es lo que resalta, le da curiosidad saber, explorar, cruzar más allá de la frontera, pero sin saber qué hacer después. Hay en ellos una gran capacidad de adaptación, esto les permite transitar cualquier sendero sin complicarse. La mutabilidad brinda un grado de empatía que le permite entender las razones más extrañas, esto amplifica su capacidad de comprensión al otro.

Su polaridad es masculina: Es el principio de actividad, como lo mencionamos, no pueden estar quietos, necesitan hacer algo o dirigirse a algún lugar. Esto mismo, lo impulsa a emprender, si tienen una idea en la cabeza, buscan la forma de llevarla a la acción. El problema es que lo masculino es una energía autoritaria e impositiva, un Sagitario tendrá tendencia a dar órdenes e imponerse. Lo pasional también es característica de lo masculino, todo lo que hagan tendrá una motivación intensa, no les falta entusiasmo para cada aventura.

Últimas predicciones para Sagitario

16 de septiembre de 2021

Luego de tanto esfuerzo, llegan a ti las compensaciones económicas que habías esperado. Tú tiendes al derroche y sería perjudicial que destines tu dinero en compras innecesarias.

15 de septiembre de 2021

Una persona con sentido práctico te ayudará a organizar esa documentación que tantas complicaciones te ha generado. Mantén el orden y no te distraigas, en poco tiempo todo se resolverá.

14 de septiembre de 2021

A pesar de tu insistencia, deberás de descartar ese proyecto por falta de capitales, pero paciencia, estás próximo a recibir una propuesta de trabajo que te permitirá mucho crecimiento.

13 de septiembre de 2021

Recibes una excelente noticia respecto a un dinero que pensabas no llegaría a tus manos. Hoy te confirmarán la fecha de entrega y en adelante volverá la tranquilidad que habías perdido.

12 de septiembre de 2021

Hay personas que te están ayudando a solucionar tus problemas, pero es posible que no seas muy consciente de este apoyo y actúes de una forma impositiva. Controla tu carácter y sé agradecido.

11 de septiembre de 2021

Cuida los temas económicos que manejes hoy, especialmente si vincula el dinero de otras personas. Es posible que surjan confusiones o reclamos que se necesiten aclarar, sé paciente.

10 de septiembre de 2021

Un compañero te advertirá de las críticas que hay en torno a ti. No te confíes tanto de tu capacidad y sé más organizado. Especialmente en este tiempo donde tu desempeño sería cuestionado.

