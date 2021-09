Horóscopo de Escorpio para hoy viernes 17 de septiembre de 2021

Horóscopo de Escorpio hoy

Hay una etapa que ha terminado en tu vida y aunque aún te cuesta asumirlo, era necesario cerrar ese capítulo para que abras nuevas puertas. En poco tiempo podrás comprobarlo.

Fechas:

23 de octubre - 21 de noviembre

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Últimas predicciones para Escorpio

16 de septiembre de 2021

Estás pendiente de los mensajes o la comunicación de alguien que te interesa sentimentalmente. Esto te mantendría distraído y podría conducirte a errores que compliquen tu labor.

15 de septiembre de 2021

Sientes que esa actividad laboral está llegando a su final. Antes que todo termine intentarás dar el salto buscando alianzas gracias a la red que contactos que tienes. Algo nuevo llegará.

14 de septiembre de 2021

Te resulta interesante esa propuesta de alianza que has recibido de parte de una amistad, pero sabes que su temperamento sería un problema a la hora de trabajar y decidirás descartarla.

13 de septiembre de 2021

No le comentes a nadie ese problema sentimental que estás experimentando. Cerca a ti hay alguien que podría sembrar mayores intrigas y no es conveniente escuchar algo que te lastime.

12 de septiembre de 2021

Entre asuntos económicos y pendientes domésticos, sientes que los temas familiares te han sobrecargado. Ha llegado el momento de retirarte y reflexionar, solo así intuirás las soluciones.

11 de septiembre de 2021

Estarías tomando a lo personal las actitudes algo cortantes e intolerantes que está teniendo ese familiar. Los motivos son ajenos al vínculo que tienen y debes de ser paciente, se disculpará.

10 de septiembre de 2021

Termina ese tiempo de soledad. Empezarás a comunicarte con alguien que llamará tu atención y es posible que todo fluya más rápido de lo que imaginas. Nuevas oportunidades llegan en el amor.

