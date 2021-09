Horóscopo de Capricornio para hoy viernes 17 de septiembre de 2021

Horóscopo de Capricornio hoy

Luego de ese pleito que has tenido con un compañero de trabajo, sientes que algunas personas de tu entorno no están dándote la razón. No generes más tensiones y trata de calmarte.

Fechas:

22 de diciembre - 19 de enero

Signo de Tierra: Al ser de energía femenina, la Tierra no inicia, mas bien mantiene, estructura y construye. Tampoco se mueve o cambia de dirección, por lo tanto, puede sostenerse en una idea y trabajarla pacientemente, hasta materializarla. La Tierra reconoce al mundo físico como única realidad y toma todo lo que se relacione con lo espiritual o filosófico con cierto escepticismo.

Su cualidad es cardinal: Esta energía es masculina (acción) y sonará contradictorio, puesto que hablamos de un signo femenino. Se explicaría de la siguiente manera: Capricornio entra en acción (cardinal) para construir en el mundo material (Tierra). Aquí se encuentra el principal motivo del porqué los nativos de este signo no pueden estar quietos; ellos moverán y empujarán todo lo que fuera necesario para construir algo sólido (profesión, bienes, etc.).

Su polaridad es femenina: Acentúa su receptividad a las impresiones del mundo exterior, aprende de lo que ve y lo incorpora. Lo femenino recibe, es un signo que acepta las órdenes, le gusta cumplir con las reglas, las respeta. Alejado de cualquier apasionamiento, puede considerar las cosas con más reflexión y serenidad. Es un signo ecuánime, obra con rectitud, imparcialidad y nunca se deja llevar por la emoción del momento.

Últimas predicciones para Capricornio

16 de septiembre de 2021

Cada vez le das más forma a ese proyecto que te permitirá mayor independencia económica. No dejes de insistir y trata de aterrizar tus ideas, serán fuente de prosperidad, recuérdalo.

15 de septiembre de 2021

Aunque las circunstancias te han hecho pensar que no cuentas con apoyo, a tu alrededor hay personas que saben del mal momento que estás pasando y te darán la mano, paciencia.

14 de septiembre de 2021

Un asunto documentario ha retrasado la llegada de un dinero, pero gracias a la intervención inesperada de una amistad recuperarás todo lo que pensaste perdido. Volverá tu tranquilidad.

13 de septiembre de 2021

Celos injustificados te llevaría a pelearte con la persona que quieres. Llegada la tarde, te darás cuenta que te has equivocado en tu actitud y pedirás disculpas. La armonía volverá.

12 de septiembre de 2021

Una amistad estaría incumpliendo con la devolución de un dinero y es posible que esto comprometa tus finanzas. Paciencia, con el correr del día llegarán las soluciones que necesitas.

11 de septiembre de 2021

Conseguirás el apoyo económico que necesitabas, posiblemente por parte de un familiar, para realizar ese viaje importante o compra que venías retrasando. Te sentirás más tranquilo.

10 de septiembre de 2021

Será un día de sobrecarga pues tendrás que gestionar asuntos laborales y temas domésticos que venías postergando. A pesar del estrés, sabrás organizarte y culminar con todo lo pendiente.

Ritual de Jhan Sandoval

Además, de leer el horóscopo de hoy para tu signo zodiacal, aquí encontrarás un ritual para la prosperidad. Recuerda que la sal se convierte en un recurso para limpiarte de las impurezas y las energía negativas. Mira cómo hacerlo en el siguiente ritual compartido por el tarotista Jhan Sandoval.