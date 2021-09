Horóscopo de Aries para hoy viernes 17 de septiembre de 2021

Horóscopo de Aries hoy

Estás siendo muy exigente con una persona que viene acumulando emociones negativas contigo. Es el momento de suavizar tu trato y mostrar ese compañerismo que antes los unía, recuérdalo.

Fechas:

21 de marzo - 20 de abril

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Últimas predicciones para Aries

16 de septiembre de 2021

Te unirás a un grupo de trabajo donde primará el apoyo y cordialidad, esto te permitirá llegar rápidamente a las metas que tienes propuestas. Es posible que surja un evento familiar, lo disfrutarás.

15 de septiembre de 2021

Estás dispersándote intentando solucionar en lo paralelo asuntos de tipo laboral y familiar. Organízate, de lo contrario podrías dilatar tu jornada y esto sería muy agotador. Prioriza lo más importante.

14 de septiembre de 2021

No estarías organizándote en algunas actividades y esto podría traer tensiones con tus compañeros En el amor, no te sigas envolviendo en pensamientos negativos y escucha a tu pareja.

13 de septiembre de 2021

Te sentirás en la obligación de hacer cosas paralelas debido al poco tiempo que tienes para entregar lo encomendado. No te apresures, cometerías errores que generen más retrasos que soluciones.

12 de septiembre de 2021

La intensidad de tus sentimientos te han llevado a celar a tu pareja y a tratar de tener el control de tu relación, pero hoy esa persona te pondrá condiciones: Si no cambias se alejaría totalmente.

11 de septiembre de 2021

La semana ha sido desgastante y necesitas despejar tu mente. Te comunicarás con una amistad y es posible que planifiquen actividades que te permitan divertirte. Pasarás un buen momento.

10 de septiembre de 2021

Te ha costado aceptar que hay situaciones que ya no están en tu vida. Ahora que empiezas a contemplar nuevos horizontes, encontrarás alternativas que te permitirán un mayor crecimiento.

