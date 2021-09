Horóscopo de Tauro hoy

Recibes el apoyo económico que esperabas para saldar algunas deudas que te mantenían preocupado. En lo sentimental, nos celos están afectando las bases de tu relación, reflexiona y cambia.

Fechas:

21 de abril - 20 de mayo

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Últimas predicciones para Tauro

13 de septiembre de 2021

Alguien intentará convencerte de los beneficios de hacer esa inversión de dinero, pero es posible que los resultados, si decides arriesgarte, no sean los esperados. Piénsalo bien y no te arriesgues.

12 de septiembre de 2021

Esa persona será constante y tendrá muchos detalles para recuperar tu confianza, pero sigues recordando esas escenas dolorosas que no te permiten perdonar. Olvida y toma una decisión.

11 de septiembre de 2021

No estás contemplando esa situación desde el ángulo correcto. Hoy conversarás con una amistad de más experiencia. Sé tolerante y escucha sus consejos, te ayudará a aclarar el panorama.

10 de septiembre de 2021

Una persona te ayudará a organizar tus cuentas y comprobarás que has gastado más de lo debido en aquellas compras que realizaste. La experiencia te enseñará a ser cauteloso y prudente.

9 de septiembre de 2021

Las discrepancias que has tenido con un superior no han sido beneficiosas. Hoy sentirás cierta presión de su parte y esto evidenciaría su inconformidad por tu actitud. Necesitas limar asperezas.

