Horóscopo de Escorpio hoy

Te resulta interesante esa propuesta de alianza que has recibido de parte de una amistad, pero sabes que su temperamento sería un problema a la hora de trabajar y decidirás descartarla.

Fechas:

23 de octubre - 21 de noviembre

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Últimas predicciones para Escorpio

13 de septiembre de 2021

No le comentes a nadie ese problema sentimental que estás experimentando. Cerca a ti hay alguien que podría sembrar mayores intrigas y no es conveniente escuchar algo que te lastime.

12 de septiembre de 2021

Entre asuntos económicos y pendientes domésticos, sientes que los temas familiares te han sobrecargado. Ha llegado el momento de retirarte y reflexionar, solo así intuirás las soluciones.

11 de septiembre de 2021

Estarías tomando a lo personal las actitudes algo cortantes e intolerantes que está teniendo ese familiar. Los motivos son ajenos al vínculo que tienen y debes de ser paciente, se disculpará.

10 de septiembre de 2021

Termina ese tiempo de soledad. Empezarás a comunicarte con alguien que llamará tu atención y es posible que todo fluya más rápido de lo que imaginas. Nuevas oportunidades llegan en el amor.

9 de septiembre de 2021

Tendrás a disposición una suma de dinero que deberás de manejar con suma cautela. Es posible que alguien cercano esté atento de tus gastos y malos manejos. Evítalos, será lo correcto.

Ritual de Jhan Sandoval

¿Sin suerte en el plano amoroso? Jhan Sandoval te trae un ritual efectivo para atraer el amor a tu vida. Sigue los pasos y prepárate para una nueva oportunidad en el aspecto sentimental.