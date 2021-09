Horóscopo de Capricornio para hoy miércoles 8 de septiembre de 2021

Horóscopo de Capricornio hoy

No te dejes llevar por las apariencias y conoce más a esa persona con la que deseas trabajar tus proyectos. Es más ambiciosa de lo que parece y lo conveniente sería tomar distancia, recuérdalo.

Fechas:

22 de diciembre - 19 de enero

Signo de Tierra: Al ser de energía femenina, la Tierra no inicia, mas bien mantiene, estructura y construye. Tampoco se mueve o cambia de dirección, por lo tanto, puede sostenerse en una idea y trabajarla pacientemente, hasta materializarla. La Tierra reconoce al mundo físico como única realidad y toma todo lo que se relacione con lo espiritual o filosófico con cierto escepticismo.

Su cualidad es cardinal: Esta energía es masculina (acción) y sonará contradictorio, puesto que hablamos de un signo femenino. Se explicaría de la siguiente manera: Capricornio entra en acción (cardinal) para construir en el mundo material (Tierra). Aquí se encuentra el principal motivo del porqué los nativos de este signo no pueden estar quietos; ellos moverán y empujarán todo lo que fuera necesario para construir algo sólido (profesión, bienes, etc.).

Su polaridad es femenina: Acentúa su receptividad a las impresiones del mundo exterior, aprende de lo que ve y lo incorpora. Lo femenino recibe, es un signo que acepta las órdenes, le gusta cumplir con las reglas, las respeta. Alejado de cualquier apasionamiento, puede considerar las cosas con más reflexión y serenidad. Es un signo ecuánime, obra con rectitud, imparcialidad y nunca se deja llevar por la emoción del momento.

Últimas predicciones para Capricornio

7 de septiembre de 2021

Recibirás el apoyo de una persona poco empática, pero bastante experimentada en esa labor que se ha complicado. Con su ayuda todo lo resolverás. Retornan amores del pasado.

6 de septiembre de 2021

Tienes que exigirle a tu entorno un mayor compromiso laboral. Un compañero podría dejar cosas inconclusas, lo que complicaría el desarrollo de tus actividades. No debes de permitirlo.

5 de septiembre de 2021

Alguien que piensa le reclamarás por sus actos intentará evadirte por el temor a enfrentarte. Calma tus ánimos y busca una manera clara, pero armoniosa de expresar tu inconformidad.

4 de septiembre de 2021

Una amistad te ayudará a comprender qué actitudes han sido las que complicaron tu relación con la persona que amas. Luego de reflexionar te decidirás por buscarla y pedirle disculpas.

3 de septiembre de 2021

Tienes ideas en mente para mejorar tu economía. Aplícalas, los resultados serán muy favorables. En lo sentimental, estás alejándote de tu pareja sin dar explicaciones, analiza tu actitud.

2 de septiembre de 2021

No es el momento de cortar radicalmente con esa alianza o pacto que has establecido laboralmente. Más bien, sé persuasivo e intenta renegociar las condiciones que no te favorecen.

