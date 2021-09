Horóscopo de Aries para hoy miércoles 8 de septiembre de 2021

Horóscopo de Aries hoy

Cortas radicalmente con situaciones que te han estado limitando. Logras libertad para dedicarte a labores que te resulten más productivas económicamente. Solo cuídate de robos o extravíos.

Fechas:

21 de marzo - 20 de abril

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Últimas predicciones para Aries

7 de setiembre de 2021

Estarías ignorando los consejos de alguien que consideras tiene poca experiencia en esa actividad que estás realizando. Sus sugerencias son inteligentes y obviarlas te podría conducir a errores.

6 de setiembre de 2021

Esa persona que había discutido contigo te buscará para limar asperezas y continuar trabajando en equipo. No prolongues estados de tensión e intenta disculparlo. Será lo más conveniente.

5 de setiembre de 2021

Algunas actitudes de esa persona te han hecho pensar en su falta de amor, pero hoy te sorprenderá con mensajes y atenciones que te harían borrar todas tus inseguridades. Disfrutarás del momento.

4 de setiembre de 2021

Surge algún evento social o reencuentro con amistades que no podrás evadir. Es posible que esté presente alguien que llame tu atención, será una fuente de motivación que cambiará tus ánimos.

3 de septiembre de 2021

No te sientes seguro o convencido de la estrategia que te han propuesto para resolver ese inconveniente laboral. Confía en tu criterio y propón los cambios que te parecen necesarios, te escucharán.

2 de septiembre de 2021

Discutir con ese compañero sin medir tus palabras podría traer como consecuencia la desaprobación del entorno que te rodea. Que no te gobiernen tus impulsos, intenta trabajar en armonía.

Ritual de Jhan Sandoval

Si sientes que la intensidad de tu relación va decayendo y quieres encender pasiones dormidas, este ritual de Jhan Sandoval es el mejor para ti. Solo necesitas una vela roja, pétalos de rosa y sangre de grado. Mira el siguiente video y anímate a realizarlo.