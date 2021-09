Horóscopo de hoy 7 de septiembre de 2021, consulta tus predicciones

Predicciones del horóscopo de hoy martes 7 de septiembre de 2021 según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Aries

Estarías ignorando los consejos de alguien que consideras tiene poca experiencia en esa actividad que estás realizando. Sus sugerencias son inteligentes y obviarlas te podría conducir a errores.

Tauro

Todo avanza bien respecto a esa alianza que deseas establecer, pero es posible que hoy te enteres de algo que te haga cambiar de parecer y descartes la oferta. No te apresures y asesórate.

Géminis

Es posible que hayas perdido una suma importante de dinero debido a una persona que parecía ser de confianza. Que la decepción no te paralice e intenta buscar soluciones, todo se resolverá.

Cáncer

No te dejarás llevar más por tus sentimientos. Serás claro y determinante con esa persona que actúa con mucha inmadurez. Si no acepta tus condiciones, te alejarás de manera radical.

Leo

Enfrentarás situaciones complejas. No permitas que los pensamientos negativos se apoderen de ti y esfuérzate por encontrar soluciones. Estas llegarán y en poco tiempo todo se resolverá.

Virgo

Estás por tomar una decisión muy importante a nivel laboral y no debes de ser precipitado. Aún necesitas evaluar, espera. En el amor, la distancia termina, esa persona te buscará.

Libra

Todo a tu alrededor empieza a resolverse, pero tu estado de ánimo no te permite contemplar las cosas de una manera positiva. Aleja pensamientos y recuerdos negativos de tu mente.

Escorpio

Ese dinero que esperas para saldar tus deudas aún no llega a tus manos y te verías tentado a solicitar un crédito con intereses muy elevados. Aléjate de mayores deudas, lo lamentarías.

Sagitario

Alguien podría tentarte de invertir tiempo y dinero en un negocio poco rentable. Sé cuidadoso de las decisiones que tomes. Podrías cerrar el día en compañía de amistades o familiares.

Capricornio

Recibirás el apoyo de una persona poco empática, pero bastante experimentada en esa labor que se ha complicado. Con su ayuda todo lo resolverás. Retornan amores del pasado.

Acuario

Termina ese período de estancamiento. Llegan nuevas ofertas para tu crecimiento laboral, pero sé cuidadoso, podrías ser impulsivo vinculándote en cosas que no conoces a profundidad.

Piscis

La persona que sientes te ha atacado cree que el primer ofensor has sido tú. Las aguas no se calmarían si no actúas de una forma pacífica. De ti depende recuperar el buen clima familiar, recuérdalo.