Horóscopo de Piscis para hoy domingo 5 de septiembre de 2021

Horóscopo de Piscis hoy

De manera sorpresiva recibirás la visita de una amistad. Su compañía te sacará de esos pensamientos negativos y esa sensación de fastidio. Tendrás una tarde muy divertida, lo disfrutarás.

Fechas:

19 de febrero - 20 de marzo

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Últimas predicciones para Piscis

4 de septiembre de 2021

Es posible que se cancele una reunión familiar y decidirás invertir ese tiempo en descansar o en alguna actividad que te de placer realizar. Tendrás una tarde tranquila, solo evita los excesos.

3 de septiembre de 2021

La pasividad no te acercará a ese proyecto que tanto anhelas concretar. Hoy conversarás con una amistad de espíritu más arriesgado y emprendedor. Con su apoyo te acercarás a tus objetivos.

2 de septiembre de 2021

Te juntarás con un grupo de personas para conversar sobre un tema relacionado a dinero. Es posible que surjan desacuerdos y una falta de consenso que conduzca a discusiones, no lo permitas.

1 de septiembre de 2021

No estás enfrentando con madurez y aceptación esos cambios que han sido inevitables. Ha llegado el momento de actuar fuera de tus emociones y planificar con frialdad el camino a seguir.

31 de agosto de 2021

No caigas en provocaciones y aléjate de esa persona si lo que pretende es discutir contigo. Luego, este mal momento pasará y ambos podrán entenderse. Actúa con madurez y evitarás conflictos.

Ritual de Jhan Sandoval

¿Sin suerte en el plano amoroso? Jhan Sandoval te trae un ritual efectivo para atraer el amor a tu vida. Sigue los pasos y prepárate para una nueva oportunidad en el aspecto sentimental.