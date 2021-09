Horóscopo de Escorpio para hoy domingo 5 de septiembre de 2021

Horóscopo de Escorpio hoy

Has podido resolver varios inconvenientes laborales, pero es posible que un compañero interrumpa este día de descanso para solicitarte apoyo en algunas gestiones. Paciencia.

Fechas:

23 de octubre - 21 de noviembre

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Últimas predicciones para Escorpio

4 de septiembre de 2021

Había quedado un tema económico pendiente que hoy resolverás. Cierras el día con un dinero que te permitirá realizar pagos y adquisiciones que quedaron postergadas. Solo evita despilfarrar.

3 de septiembre de 2021

Hoy te percatarás que tu pareja está bordeando los límites y te hablará de una separación si no se calman los conflictos. Controla tu carácter, aún puedes evitar rupturas o alejamientos.

2 de septiembre de 2021

Imprevistos en casa podrían retrasar el inicio de tus actividades laborales. No pierdas la calma y lograrás recuperar el orden que habías establecido. El día será largo, pero muy productivo.

1 de septiembre de 2021

No te dejes llevar por tu ánimo de confrontar sin antes analizar las consecuencias. Es posible que te enfrentes a alguien que puede bloquearte los caminos. Sé conciliador, evita discusiones.

31 de agosto de 2021

No estás contando con toda la información que necesitas para desarrollar esa labor que te han encargado. No lo dudes y asesórate bien, solo así podrás encaminarte de manera correcta.

