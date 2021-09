Predicciones del horóscopo de hoy jueves 2 de septiembre de 2021, según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Recuerda que si deseas conocer las predicciones más completas del horóscopo siempre puedes consultar el horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Aries

Discutir con ese compañero sin medir tus palabras podría traer como consecuencia la desaprobación del entorno que te rodea. Que no te gobiernen tus impulsos, intenta trabajar en armonía.

Tauro

Has tenido complicaciones con una labor que te habían encargado por falta de información o conocimiento. Necesitas orientación y debes de buscarla, así avanzarás con más seguridad.

Géminis

Algo te dice que esa persona no es honesta con lo que te ha propuesto. Hoy tomarás distancia de todo aquello que pueda unirlos, así evitarás verte perjudicado por su falta de transparencia.

Cáncer

Aunque te veas tentado a realizar ese negocio o proyecto, no es el momento de ejecutar. Podrías vincularte en más cosas de las que puedes manejar y no sería conveniente. Reflexión y prudencia.

Leo

Luego de ese mal momento laboral, llega de manera sorpresiva una propuesta que será muy favorable, pero el temor a equivocarte estaría paralizándote. No pierdas la oportunidad, acéptala.

Virgo

No permitas que sean otras personas las que tomen las decisiones que solo a ti te competen. Asesórate, pero confía en tu criterio, solo así escogerás el camino correcto sin arrepentimientos.

Libra

No estás conforme con las inversiones que ha hecho ese familiar, pero discutir o confrontar no será la solución. Establece condiciones que lo obliguen a respetar límites, será lo mejor.

Escorpio

Imprevistos en casa podrían retrasar el inicio de tus actividades laborales. No pierdas la calma y lograrás recuperar el orden que habías establecido. El día será largo, pero muy productivo.

Sagitario

Es posible que por orgullo no estés aceptando esa ayuda que realmente necesitas. Hay cosas que se están escapando de tus manos y requieres de otras personas para encontrar soluciones.

Capricornio

No es el momento de cortar radicalmente con esa alianza o pacto que has establecido laboralmente. Más bien, sé persuasivo e intenta renegociar las condiciones que no te favorecen.

Acuario

Un imprevisto podría posponer esa reunión que tenías pactada. No tomes esta situación como negativa y aprovecha el tiempo para pulir tu propuesta. Hay errores que no estás advirtiendo.

Piscis

Te juntarás con un grupo de personas para conversar sobre un tema relacionado a dinero. Es posible que surjan desacuerdos y una falta de consenso que conduzca a discusiones, no lo permitas.